Atelier Ryza Ever Darkness & The Scret Hideout : Nuuovi dettagli da Koei Tecmo : Dopo il Tokyo Game Show 2019, dove Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout ha vinto il premio “Future Division Award” ai Japan Game Awards, Koei Tecmo Europe ha svelato nuove informazioni per i giocatori interessati ad ordinare la speciale Digital Deluxe Edition prima dell’arrivo del gioco in Europa, il 1° novembre 2019. È ora possibile effettuare il pre-order di Atelier Ryza: Ever Darkness & ...