Atalanta-Shakhtar Donetsk | le parole di Gasperini e Duvan Zapata | novità su Gomez e Muriel

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 30 settembre 2019) “Abbiamo solo il Papu da valutare domani. E’ uscito un po’ malconcio dalla partita di Sassuolo”. In conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League con loil tecnico dell’Gian Pierosi è espresso così in merito alle condizioni dell’attaccante argentino, in dubbio per la partita di domani. “ha recuperato dall’influenza – ha aggiunto – Chiaro che non è al meglio della condizione però è abile e arruolato”.è tornato sulla pesante sconfitta all’esordio in Champions contro la Dinamo Zagabria: “L’impatto con la Champions ci ha un po’ sorpresi, è stato nettamente superiore a ciò a cui eravamo abituati. Da quella partita abbiamo avuto un’ottima reazione in campionato, per quanto dolorosa quella sconfitta è stata molto utile. Adesso ...

