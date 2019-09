Atalanta-Shakhtar Donetsk | Champions League | programma | orari e tv Le probabili

Fonte : oasport

(Di lunedì 30 settembre 2019) Domani (martedì 1° ottobre) alle 18.55 l’affronterà lonella seconda giornata della fase a gironi della2019-2020 di calcio. Grande attesa allo stadio San Siro di Milano per la prima gara in casa della Dea, che cercherà di realizzare l’impresa davanti al proprio pubblico. Gli orobici hanno avuto un debutto da incubo nel massimo torneo continentale, venendo sconfitti 4-0 in trasferta dalla Dinamo Zagabria e questa partita sarà già decisiva per il passaggio del turno. La squadra di Gian Piero Gasperini ha quindi grande voglia di riscatto, così come quella di Luís Castro, che è stata sconfitta in casa 3-0 dal Manchester City. I nerazzurri stanno facendo un ottimo cammino in Serie A e arrivano dalle due convincenti vittorie contro Roma e Sassuolo. Gli ucraini sono invece a punteggio pieno nel proprio campionato, con nove successi consecutivi. Gli ...

Atalanta_BC : ???? Esordio stagionale per Marco #Sportiello: “È stato emozionante, ora testa allo #Shakhtar” ?? Marco Sportiello mad… - cassapronostici : Pronostico Atalanta – Shakhtar Donetsk martedì 1 ottobre 2019 - Lopinionista : Atalanta – Shakhtar Donetsk: cronaca diretta live, risultato in tempo reale -