Atalanta | Gasperini sfida lo Shakhtar | “speriamo sia una serata memorabile | vogliamo

Atalanta-Shakhtar Donetsk - le parole di Gasperini e Duvan Zapata : novità su Gomez e Muriel : “Abbiamo solo il Papu da valutare domani. E’ uscito un po’ malconcio dalla partita di Sassuolo”. In conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League con lo Shakhtar il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini si è espresso così in merito alle condizioni dell’attaccante argentino, in dubbio per la partita di domani. “Muriel ha recuperato dall’influenza – ha aggiunto ...

Atalanta-Shakhtar Donetsk - Champions League : Gasperini si affida al tridente Gomez-Ilicic-Zapata : Domani (1 Ottobre) alle ore 18.55 l’Atalanta affronterà lo Shakhtar Donetsk nella seconda giornata di Champions League. I ragazzi di Gasperini hanno la necessità di vincere se vogliono rimanere in corsa per la qualificazione, dopo la pesante sconfitta subita sul campo della Dinamo Zagabria. Un match tutt’altro che agevole, visto che gli ucraini sono abituati alle notti europee e possono contare su un’ottima organizzazione oltre ...

Sassuolo-Atalanta - Gasperini…si arrabbia : “Nel secondo tempo siamo stati fermi - persi troppi palloni” : “Potevamo fare un secondo tempo migliore, abbiamo perso tanti palloni stando troppi fermi. Severo? Si può benissimo gestire meglio un risultato dopo un primo tempo così bello. Non volevamo spingere così tanto nella ripresa, ce lo siamo detti anche negli spogliatoi, ma questo non significa fermarsi e perdere tutti i palloni”. Queste le parole di Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ai microfoni di DAZN, dopo il ...

Diretta Sassuolo Atalanta/ Streaming video DAZN : De Zerbi vs Gasperini - gran duello : Diretta Sassuolo Atalanta Streaming video DAZN: il duello degli allenatori, quote e risultato live del match valevole per la sesta giornata di Serie A.

Atalanta - Gasperini si gode Zapata : “E’ in una condizione stratosferica - quest’anno è anche superiore” : “Zapata è in una condizione stratosferica. Già l’anno scorso era determinante, il miglior realizzatore. Quest’anno mi sembra sia addirittura superiore. Ha una forza e una qualità, nel gioco, negli assist e nei passaggi, anche nell’aiutare la squadra, assolutamente straripanti. Sicuramente è tra i top della serie A e non solo in attacco: si avventa su ogni palla con esuberanza”. Gian Piero Gasperini si gode il ...

Atalanta - la pillola statistica : segna sempre negli ultimi venti minuti - "magata"-Gasperini : Per trovare una sfida tra Roma e Atalanta terminata a reti inviolate, bisogna riavvolgere il nastro al 30 settembre 1984. Quello di mercoledì all' Olimpico sembrava poter essere un confronto da 0-0, dato che per oltre 60 minuti i giallorossi con la loro disposizione a specchio erano riusciti a frena

Atalanta - Gasperini : “Grande partita. Le voci sulla Roma in estate? Ci sono sempre le tentazioni…” : Sconfitta pesante all’esordio assoluto in Champions, pari al fotofinish in rimonta contro la Fiorentina, ma l’Atalanta c’è. Gli orobici sbancano Roma con le reti di Zapata e De Roon e si rilanciano. A fine gara, ai microfoni di Sky Sport, le parole del tecnico bergamasco Gian Piero Gasperini. “Le voci sulla Roma in estate? Ci sono sempre le tentazioni. Ma l’amore per l’Atalanta mi ha permesso di ...

Atalanta - Gasperini e i motivi del no alla Roma : “sono innamorato della mia società. Zapata? A volte…” : L’allenatore nerazzurro ha parlato dopo la vittoria ottenuta sulla Roma all’Olimpico, svelando i motivi che lo hanno spinto a dire no ai giallorossi in estate Serata dolce per l’Atalanta, che strappa i tre punti alla Roma all’Olimpico grazie ad una prestazione perfetta che vale lo 0-2 per i giallorossi. Una lezione quella di Gasperini a Fonseca, incapace di tener testa alle avanzate dei bergamaschi. Alfredo Falcone ...

La Roma si inceppa all’Olimpico - Zapata e De Roon esaltano l’Atalanta : lezione di Gasperini a Fonseca : Prestazione mediocre dei giallorossi davanti al proprio pubblico, nella ripresa Gasp inserisce Zapata e trova i tre punti, ammutolendo l’Olimpico Prima sconfitta in campionato per la Roma che, all’Olimpico, cede ad un’Atalanta perfetta sia dal punto di vista difensivo che offensivo. Poche occasioni ma sfruttate al massimo dai nerazzurri, che beneficiano dell’ingresso in campo di Zapata dopo un’ora di gioco per ...

Atalanta - Gasperini annuncia un’assenza importante in conferenza : “Muriel ha la tonsillite” : “Muriel ha la tonsillite, deve restare a casa: speriamo di recuperarlo per sabato”. Nella conferenza stampa della vigilia di Roma-Atalanta, il tecnico degli orobici Gian Piero Gasperini annuncia il forfait del colombiano. “Possono esserci altri avvicendamenti, ma sempre e solo finalizzati a potersela giocare al meglio. In questo momento abbiamo molti giocatori equivalenti. Non può essere un caso se andiamo sempre in ...

Probabili formazioni Roma-Atalanta - dubbi in avanti per Gasperini : Probabili formazioni Roma-Atalanta – Umori contrapposti per giallorossi e nerazzurri in vista della sfida di domani alle 19 all’Olimpico valevole per la quinta giornata di Serie A. Terza partita in una settimana per i ragazzi di Fonseca, che a Bologna hanno ottenuto la terza vittoria di fila tra campionato ed Europa League. Qualche rotazione per il tecnico portoghese, specie davanti, dove ritorna Zaniolo dal primo minuto dopo ...

Atalanta-Fiorentina - le dichiarazioni di Gasperini e Montella : “Sembrava una gara un po’ stregata, bisogna dar merito ai ragazzi che hanno giocato con una intensità e qualità notevole. Abbiamo rimediato nel finale, se fossimo riusciti a segnare prima per come eravamo messi oggi potevamo anche vincere”. Lo ha detto il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ai microfoni di Sky Sport commentando il pareggio acciuffato nel finale contro la Fiorentina. “I ragazzi sono ...

Atalanta-Fiorentina - Gasperini torna sulla gara di Champions e parla dei pericoli viola : L’attesa era enorme, ma la serata di Champions è andata come peggio non poteva: una pesantissima sconfitta e una prestazione non da Atalanta. Gian Piero Gasperini ne è perfettamente consapevole: “E’ stato un bruttissimo esordio quello in Champions, ma bisogna guardare avanti, bisogna cancellare quella gara e pensare alla prossima. Ora siamo concentrati sulla Fiorentina”, dice il tecnico nerazzurro che ammette: ...