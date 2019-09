Astronomia | gli eventi imperdibili di Ottobre | un trio di sciami meteorici | 4 pianeti nel

Astronomia - Teti : la luna di Saturno come una goccia tra gli anelli : come una goccia di rugiada appesa a una foglia, Teti sembra ‘pendere’ dagli anelli A e F di Saturno nella prospettiva realizzata il 14 luglio 2014 della missione Cassini. La luna di Saturno dal diametro di circa 1.000 chilometri, Teti , come le particelle dell’anello, è composta principalmente da ghiaccio. L’apertura nell’anello A, attraverso la quale è visibile Teti , è chiamata “divisione di Keeler” ed è causata – spiega Global ...

Astronomia : gli anelli di Saturno - l’età è ancora un mistero irrisolto : Dopo gli studi che hanno definito la giovinezza degli anelli , tali da essere coetanei dei dinosauri sulla Terra, una nuova ricerca ha riacceso il dibattito. In un articolo pubblicato il 16 settembre su Nature Astronomy, un team di ricercatori sostiene che gli anelli non sono effettivamente giovani, lo sembrano solamente. Alla base dell’aspetto giovanile – spiega Global Science – vi sarebbe un particolare processo di restyling a cui è ...

Astronomia - nuovo ritratto di Giove da parte di Hubble : dettagli della Grande Macchia Rossa e delle bande di nubi : Proprio mentre Giove sta per dare spettacolo in cielo insieme alla luna, il telescopio spaziale Hubble di NASA ed ESA svela l’intricata bellezza delle nubi del pianeta in questa immagine (in alto) scattata il 27 giugno 2019. L’immagine mostra la caratteristica Grande Macchia Rossa del pianeta e una gamma di colori più intensa nelle nubi che ruotano nella turbolenta atmosfera del pianeta rispetto agli anni precedenti. Tra le caratteristiche che ...