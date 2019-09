Astronomia | dalle Orionidi all’Ora Solare | cosa ci attende nel mese di Ottobre 2019

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2019) Nuovodi eventi astronomici: eccoci, il decimodell’anno secondo il calendario gregoriano e il secondodell’autunno nell’emisfero boreale (della primavera nell’emisfero australe). Il Sole si trova nella costellazione della Vergine fino al 31, quando entra in quella della Bilancia. Si ricordi che nella notte tra sabato 26 e domenica 27 torna in vigore l’Ora: le lancette dell’orologio vanno spostate un’ora indietro. La Luna è in Primo Quarto il 5, Piena il 13, in Ultimo Quarto il 21 e Nuova il 28. Il nostro satellite raggiunge il punto più lontano dalla Terra lungo la sua orbita, l’apogeo, il 10 (405.901 km), ed il giorno 26 il punto opposto, il perigeo (361.314 km). Credit: Massimiliano Pedi In riferimento ai pianeti del Sistema, Mercurio si può ammirare la sera, basso, sull’orizzonte occidentale, tra ...

monicaognitanto : RT @AstronomiAmo: #AstronomiaOggi - Quotidiano astronomico del 30/9/2019 Problemi per il 30Metri delle Hawaii mentre sei astronauti escono… - AstronomiAmo : #AstronomiaOggi - Quotidiano astronomico del 30/9/2019 Problemi per il 30Metri delle Hawaii mentre sei astronauti… - Sheerookyu : @akaneishikawaa -ZAFFHIRA ARMATI DI SALE PER DIFENDERTI DALLE LUMACHE PREDATRICI -Jiru lo sai di essere una Jojo's… -