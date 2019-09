Asili nido gratis per tutti con 800 milioni | ma 4 bambini su 5 sono senza posto

Perché in Italia gli Asili nido aziendali sono così pochi : In Italia si contano 11.017 asili nido. pochi. Di questi, fa sapere l'Istat, i nidi aziendali sono appena 220, di cui 208 al Nord. pochissimi. L'obiettivo prefissato dalla Ue nel 2002 era di offrire il servizio per la primissima infanzia al 33% dei bambini entro il 2010: nel 2015 la percentuale era del 25%. Esistono esempi di aziende virtuose che fanno dell'asilo nido un motivo di orgoglio e uno dei ‘benefit' più appetibili. Nell'elenco ...

Governo : Librandi (Italia Viva) - destra parla di poltrone - noi di Asili nido : Roma, 21 set. (AdnKronos) – “Salvini e Meloni agitano la retorica sui posti e le poltrone, non avendo argomenti concreti contro il Governo. Mentre loro parlano di poltrone, noi preferiamo occuparci degli unici posti che ci interessano davvero, il numero di posti disponibili negli asili nido, con il Family Act che la ministra Bonetti sta redigendo”. Lo dichiara il deputato di Italia Viva, Gianfranco Librandi. ‘Un ...

Ragusa - Asili nido graduatorie scadute : Ragusa, asili nido graduatorie scadute. L’intervento critico del gruppo consiliare 5 stelle dopo quello per la locazione di via Matteotti

FAMIGLIE & POLITICA/ Campiglio : Asili nido e assegni non bastano a salvarci : Giuseppe Conte ha dichiarato di voler azzerare la retta per gli Asili nido, ma non basterà per la natalità. Serve una seria POLITICA per la famiglia

Asili nido gratis? Ma gli asili non ci sono : asili nido gratis per tutti! Bene, bravo! Senza offendere nessuno, al programma roboante di Giuseppe Conte mi sono sentito di associare il motteggio di Ettore Petrolini, che in uno dei suoi storici siparietti metteva alla berlina i politici generosi di parole, fingendo un pubblico accondiscendente, una claque altrettanto generosa di apprezzamenti. Tutto finto. Come le promesse.Già, perché per avere asili nido gratis, occorrono gli ...

Veneto : Baldin (M5S) - Asili nido per tutti ma gratuiti per i redditi più bassi' : Venezia, 12 set. (AdnKronos) - ”La situazione degli asili nido è critica nel Veneto: riescono ad accogliere solo il 25% dei bambini, e le rette sono sempre più care - dice Erika Baldin Consigliera veneta del Movimento 5 Stelle - Il Veneto risulta essere il fanalino di coda del Nord Est. E' necessari

Veneto : Baldin (M5S) - Asili nido per tutti ma gratuiti per i redditi più bassi’ : Venezia, 12 set. (AdnKronos) – “La situazione degli asili nido è critica nel Veneto: riescono ad accogliere solo il 25% dei bambini, e le rette sono sempre più care – dice Erika Baldin Consigliera veneta del Movimento 5 Stelle – Il Veneto risulta essere il fanalino di coda del Nord Est. E’ necessario un immediato intervento per questo servizio strategico alle famiglie”.Erika Baldin condivide pienamente ...

Veneto - quasi 7mila bambini non potranno rientrare in Asili nido e scuola dell’infanzia : non sono stati vaccinati : Settemila bambini, per l’esattezza 6783, non potranno tornare al nido e alla scuola dell’infanzia in Veneto perché non hanno adempiuto alla vaccinazione. In età di asilo nido sono 3113 mentre quelli nella fascia 3-6 anni sono 3670. Le Ussl con il maggior numero di bambini non in regola sono quella Euganea che ha 1377 piccoli che non hanno ricevuto nemmeno una somministrazione, seguita a ruota da quella della Marca Trevigiana con 1373 bambini non ...

Venezia : più iscritti negli Asili nido e nelle scuole dell'infanzia (2) : (AdnKronos) - Per il capitolo personale l'assessore Romor ha ricordato che, dopo la stabilizzazione di 60 maestre precarie nell'anno scolastico 2017-2018, l'Amministrazione ha bandito quest'anno un concorso per selezionare 28 nuove maestre (19 per i nidi, 9 per la scuola d'infanzia). "Concorsi molto

Venezia : più iscritti negli Asili nido e nelle scuole dell'infanzia : Venezia, 10 set. (AdnKronos) - A Venezia le iscrizioni al nuovo anno scolastico registrano numeri in crescita sia per gli asili nido, con 1149 iscrizioni contro le 1129 dello scorso anno, che per le scuole dell'infanzia, dove si passa dai 1138 iscritti del 2017-2018 agli attuali 1151: "Sono dati inc

Venezia : più iscritti negli Asili nido e nelle scuole dell’infanzia (2) : (AdnKronos) – Per il capitolo personale l’assessore Romor ha ricordato che, dopo la stabilizzazione di 60 maestre precarie nell’anno scolastico 2017-2018, l’Amministrazione ha bandito quest’anno un concorso per selezionare 28 nuove maestre (19 per i nidi, 9 per la scuola d’infanzia). “Concorsi molto attesi – ha evidenziato – visto che non ne venivano banditi dal 2004 per quanto riguarda ...

Venezia : più iscritti negli Asili nido e nelle scuole dell’infanzia : Venezia, 10 set. (AdnKronos) – A Venezia le iscrizioni al nuovo anno scolastico registrano numeri in crescita sia per gli asili nido, con 1149 iscrizioni contro le 1129 dello scorso anno, che per le scuole dell’infanzia, dove si passa dai 1138 iscritti del 2017-2018 agli attuali 1151: “Sono dati incoraggianti – ha commentato l’assessore comunale alla Politiche educative Paolo Romor – che testimoniano ...

Asili nido - azzerare la retta sarà uno dei primi obiettivi del governo Conte bis : Il presidente del Consiglio Conte, durante il suo discorso programmatico tenuto in Aula per ottenere la fiducia, ha spiegato che sarà prioritario l'intervento sugli Asili nido per combattere le disuguaglianze sociali e territoriali: "Questo governo si adopererà, con le Regioni, per azzerare totalmente le rette per la frequenza di Asili-nido e micro-nidi a partire dall'anno scolastico 2020-2021".Continua a leggere

Governo - il discorso di Conte alla Camera : “Basta proclami e dichiarazioni bellicose”. Primi atti : “Asili nido - salario minimo e taglio eletti. No sconti su revisione concessioni autostradali e stop trivelle” : Un appello ai suoi ministri perché l’azione politica sia improntata alla “sobrietà” e al “rigore”, ma soprattutto perché sia garantita “la massima trasparenza di fronte al Paese”. Ma anche l’elenco dei Primi atti che il Conte 2 intende realizzare, a partire, a sorpresa, dall’azzeramento delle rete per gli asili nido. Quindi la “riduzione del cuneo fiscale, a totale vantaggio dei ...