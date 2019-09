Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2019) Una domenica televisivamente trafficata con una concorrenza che stimola analisi e polemiche. Partendo dai numeri, ovviamente. Are ladel 29 settembre è Rai1 con la fiction-Sostituto Procuratore che porta a casa 4.389.000 telespettatori e il 20%, la serie con Vanessa Scalera segna un calo rispetto a setti giorni fa ma ottiene comunque ottimiche permettono a Rai1 di doppiare Canale 5 dove Live-Non è la D’Ursoall’11,9% con 1.808.000 spettatori. Perde per strada tre punti rispetto alla puntata precedente puntando sul malore di Francesca De Andrè, sul tumore di Lele Mora, sulla presenza dell’attore hard Rocco Siffredi e sul discusso Adriano Panizroni. Nuova rete, nuovo orario e nuova concorrenza per Fabio Fazio che ottiene undebutto su Rai2. La trasmissione è stata vita da 1.907.000 e l’8,2% nella prima parte ...

GiusCandela : Vince la serata la Imma Tataranni su RaiUno, crolla Barbara D’Urso, buon debutto per Fazio Fazio #immatataranni… - Cascavel47 : Ascolti tv, vince la serata la Imma Tataranni su RaiUno, crolla Barbara D’Urso, buon debutto per Fazio Fazio… - Unf_Tweet : ottimi risultati per il pomeriggio di #rai1. Ecco gli #ascoltitv del 29 settembre 2019. Bene #domenicain che vince… -