Ascolti Tv Usa domenica 29 settembre | stabile The Rookie

Ascolti Usa ieri giovedì 26 settembre - crolla Young Sheldon - stabili Grey’s Anatomy e A Million Little Things : Ascolti tv USA giovedì 26 settembre Ascolti usa ieri giovedì 26 – Come era facilmente prevedibile CBS crolla senza The Big Bang Theory con le serie del giovedì rimaste, Young Sheldon e Mom che dovranno abituarsi a nuovi numeri che diventeranno la nuova normalità. Young Sheldon apre la serata con l’1.0 di rating e 8 milioni perdendo lo 0.7 rispetto alla sua media e più di 3 milioni nei totali. A seguire The Unicorn debutta con 6 ...

Ascolti Usa mercoledì 25 settembre - inevitabile partenza bassa per Stumptown con Cobie Smulders : Ascolti USA ieri mercoledì 25 settembre Ascolti USA ieri mercoledì 25 settembre – Avendo deciso di non toccare il proprio palinsesto, di non stravolgerlo puntando sulla forza dei propri prodotti in streaming e on demand, ABC si accontenta e non si discosta dai numeri dello scorso anno. Così partendo da una base di 0.7 di rating di Single Parents, l’esordio di Stumptown con Cobie Smulders non fa miracoli, mantiene alle 22 lo stesso ...

Ascolti TV USA martedì 24 settembre - sempre in forma This is Us bene anche New Amsterdam : Ascolti tv USA martedì 24 settembre record negativo per The Conners Ascolti tv USA martedì 24 settembre – Il premio strategia va probabilmente a Fox che con lo spostamento al martedì di The Resident ed Empire consolida la serata facendo crescere la media rispetto alla scorsa stagione. Tanto, inutile ribadirlo ogni volta, saranno streaming e Ascolti differiti a decidere le sorti dei vari show, l’importante è consolidare le serate e ...

Ascolti Tv USA lunedì 23 settembre : Bene 9-1-1 - discreti i debutti delle nuove serie : Ascolti tv USA lunedì 23 settembre Ascolti tv USA lunedì 23 settembre – Il 23 settembre è la data scelta dai canali in chiaro americani per far partire la stagione televisiva, di conseguenza torna l’appuntamento quotidiano con gli Ascolti. Vediamo un po’ come è andata la serata di ieri (spoiler: un po’ tutto uguale, tranne qualche sorpresa). Partiamo da FOX, che da quest’anno è un network indipendente visto che ha ...

Ascolti Tv USA domenica 22 settembre - calano ancora gli Emmy su Fox : Ascolti tv USA domenica 22 settembre, calano ancora gli Emmy Ascolti tv USA 22 settembre -34 e -39% Questi i numeri della cerimonia degli Emmy andata in onda domenica 22 settembre su Fox, una cerimonia trasmessa dai broadcaster ma in cui i broadcaster sono assenti con le vittorie di Game of Thrones, Chernobyl, The Marvelous Mrs Maisel, Fleabag e Barry che popolano cable e streaming. Ma evidentemente i fan di queste serie tv preferiscono leggere ...

Che fine ha fatto Streghe? Il palinsesto di Rai2 (ancora) stravolto a causa dei bassi Ascolti : Anche le sorelle Halliwell sono finite in panchina e il pubblico è già sul piede di guerra: che fine ha fatto Streghe? La serie tv doveva fare parte del palinsesto autunnale della rete in mano a Carlo Freccero ma niente è andato come previsto e così si corre nuovamente ai ripari stravolgendo tutto. Con un post pubblicato su Twitter arriva l'annuncio ufficiale che il pomeriggio di Rai2 vedrà nuovamente Streghe finire fuori dai giochi seguendo il ...

Ascolti tv - dati auditel del 3 settembre : vince il film Scusate se esisto : Ascolti tv, prime time La divertente pellicola Scusate se esisto! con Raoul Bova e Paola Cortellesi in onda su Rai1 ha vinto la gara degli Ascolti del 3 settembre facendo segnare 2.883.000 telespettatori e il 14,08% di share. Mentre la seconda parte della miniserie La verità sul caso Harry Quebert di Canale 5 è stata vista da 2.584.000 telespettatori pari al 12,66%. Terzo gradino del podio per Italia 1 dove Chicago Fire ha ottenuto 1.403.000 ...

Ascolti Tv Martedì 3 settembre - Scusate se Esito (14.1%) meglio di Quebert (12.7%) - male Castrocaro (5.5%) : Ascolti Tv Martedì 3 settembre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Scusate se esisto – Rai 1 – 2.883 milioni e 14.1% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln La verità sul Caso Harry Quebert 1a Tv Free 2 ep. – Canale 5 – 2.584 milioni e 12.7% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Chicago Fire 1a Tv free- Italia 1 – 1.403 milioni e 6.5% 15-64 ...

Apple si scusa : “Stop agli Ascolti di Siri - ecco come miglioreranno” : Il programma di qualità dell'assistente della Mela riprenderà in autunno ma solo per chi lo vorrà e affidandosi a dipendenti interni. Nel frattempo sono state licenziate centinaia di persone legate a società appaltatrici: erano le orecchie dell'assistente

Lorella Cuccarini : Grand Tour chiude in anticipo a causa dei bassi Ascolti : Grand Tour, chiude prima il programma condotto da Lorella Cuccarini: la scelta di Raiuno Lorella Cuccarini, per la gioia dei telespettatori che la seguono da anni, è tornata finalmente da Grande protagonista sul piccolo schermo italiano. Prima del sempre più atteso debutto al timone del programma pomeridiano La Vita in Diretta, Lorella è stata la […] L'articolo Lorella Cuccarini: Grand Tour chiude in anticipo a causa dei bassi ascolti ...