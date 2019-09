Arabia Saudita | principe bin Salman avverte i leader mondiali | “Intervenire contro Iran o

L’Arabia Saudita apre al turismo : niente velo per le donne ma resta il divieto di alcol : Con uno dei soliti annunci a sorpresa del giovane e ancora inesperto principe ereditario Mohammed bin Salman, ormai noto come MbS, l'Arabia Saudita ha deciso di aprirsi al turismo. Ai cittadini di 49 paesi del mondo, i consolati sauditi garantiranno in sette minuti un visto turistico valido 90 giorni

L’Arabia Saudita concederà visti turistici : Oltre a quelli già previsti per i pellegrinaggi religiosi e i viaggi d'affari: il governo ha parlato di «momento storico»

Arabia Saudita apre a visti turistici : 7.43 L'Arabia Saudita per la prima volta offrirà visti turistici.Lo ha fatto sapere il governo di Riad. "Aprire il Paese ai turisti internazionali è un momento storico.I visitatori rimarranno sorpresi(...)per i tesori che abbiamo da condividere, compresi cinque siti patrimonio Unesco, una vibrante cultura locale e bellezze naturali mozzafiato",ha sottolineato il responsabile del turismo in Arabia Saudita, Ahmed al-Khateeb. L'anno scorso Riad ...

SPY FINANZA/ Petrolio e Arabia Saudita - un caso che fa comodo a tutti : Nella vicenda dell'attacco all'impianto Aramco di Abqaiq sembra di vedere quasi lo stesso copione dello scontro tra Usa e Cina

Arabia Saudita e Iran - nuove tensioni in Medio Oriente : si teme una guerra : Mark Esper, ministro della difesa degli Stati Uniti ha confermato che l'attacco alle raffinerie saudite dello scorso 14 settembre è stato sferrato da droni Iraniani. I danni subiti hanno avuto come conseguenza l'improvvisa riduzione delle esportazioni giornaliere di petrolio Saudita con un rialzo drastico del prezzo al barile. Secondo Esper, i droni sarebbero stati lanciati direttamente dall'Iran e non dal suo alleato Yemen. A futura difesa dei ...

Trump invia truppe Usa in Arabia Saudita : Il Pentagono dispiegherà altre truppe e attrezzature militari in Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti per rafforzare la loro sicurezza dopo il grave attacco agli impianti petroliferi di Saudi Aramco di cui Riad accusa l’Iran

Arabia Saudita : «Missili cruise lanciati dall?Iran. Ecco le prove». Pompeo : «È un atto di guerra» : L'?Arabia Saudita attacca l'Iran per il lancio dei missili lanciati da droni che hanno colpito le raffinerie di petrolio sul terrorio Saudita: «I missili cruise...

Petrolio - l’Arabia Saudita mostra i droni e i missili dell’attacco di sabato e accusa l’Iran : Oggi gli Usa hanno annunciato sanzioni più severe. Intanto l'Agenzia internazionale dell'energia esclude che serva ricorrere alle riserve di emergenza

Prezzi benzina dopo attacco droni in Arabia Saudita - Federconsumatori segnala rincari : La Federconsumatori fa sapere che, all'indomani dell'attacco tramite droni alle raffinerie petrolifere in Arabia Saudita, già si parla di un aumento dei Prezzi della benzina a causa del rally di quasi del 20% del Brent, e del 15% per il WTI - West Texas Intermediate. La crisi di offerta per fortuna è durata poco, visto che già gli USA hanno attinto alle riserve strategiche, così come l'Arabia Saudita ha fatto sapere che al più presto ...