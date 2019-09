Antonino Zichichi | Il cambiamento climatico dipende dalle attività umane per il 5%

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 30 settembre 2019) ″È bene precisare chee inquinamento sono due cose completamente diverse. Legarli vuol dire rimandare la soluzione. E infatti l’inquinamento si può combattere subito senza problemi, proibendo di immettere veleni nell’aria. Il riscaldamento globale è tutt’altra cosa”. Già in passatoha negato l’origine antropica del surriscaldamento globale. In un’analisi apparsa sul Giornale, il fisico approfondisce la questione, diventata di interesse popolare dopo le battaglie di Greta Thunberg.“Il riscaldamento globaledal motore metereologico dominato dalla potenza del Sole. Le attivitàincidono al livello del 5%: il 95%invece da fenomeni naturali legati al Sole. Attribuire alle attivitàil surriscaldamento globale è senza fondamento ...

