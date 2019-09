Anticipazioni Uomini e donne | Giulia non si fida di Alessandro | Raselli deluso da Veronica

Anticipazioni Uomini e Donne : Gemma viene rifiutata - Riccardo furioso : Uomini e Donne: Gemma Galgani attacca Anna Tedesco dopo una delusione Nuova settimana con Uomini e Donne. Dopo la pausa del weekend Maria De Filippi tornerà in onda su Canale5 a partire dalle 14.45. Nel caso in cui dovesse essere trasmessa una puntata del Trono Over si assisterà a scintille. Gemma Galgani infatti dovrà mandar giù un boccone amaro: Jean Pierre, il cavaliere che sta frequentando, le confesserà di non provare attrazione per lei. ...

Anticipazioni Uomini e Donne - registrazione del 24 settembre : Gemma rifiutata da J. Pierre : Le Anticipazioni di Uomini e Donne di questa settimana sono monopolizzate dalle vicissitudini amorose della dama più famosa del programma: Gemma Galgani. Nelle puntate registrate il 24 settembre e in onda questa settimana, Gemma infatti ha pianto sul rifiuto del suo amato Jean Pierre, che ha dichiarato pubblicamente che con lei non è scattato l'amore....Continua a leggere

Anticipazioni Uomini e donne - Classico : Javier tornerà per giustificarsi con Sara : La puntata del Trono Classico di Uomini e donne, trasmessa lo scorso venerdì 27 settembre su Canale 5, ha sancito una segnalazione riguardante Javier Martinez. L'ex single di Temptation Island, che era già riuscito a conquistare l'interessa di Sara Tozzi, ha dovuto fare i conti con le prove giunte alla redazione e riguardanti i messaggi da lui scambiati con una ragazza. In essi, esprimeva un forte interesse verso di lei, arrivando persino a ...

Anticipazioni Uomini e donne : Sara lascia il trono per l'ex - Veronica 'sceglie' Alessandro : Proseguono le registrazioni di Uomini e donne trono classico. Nei giorni scorsi i protagonisti di questa edizione del dating show di Maria De Filippi sono tornati in studio per una nuova puntata che è stata decisamente ricca di colpi di scena. In particolar modo la padrona di casa del programma ha preso la parola per annunciare che uno dei tronisti in carica ha scelto di abbandonare il programma a distanza di quattro settimane dall'inizio delle ...

Uomini e Donne Anticipazioni : ALESSANDRO e GIULIO discutono per VERONICA : Nelle puntate del trono classico di Uomini e Donne in onda prossimamente su Canale 5, i telespettatori avranno l’occasione di fare la conoscenza di VERONICA Burchielli, una corteggiatrice che catalizzerà le attenzionI di ALESSANDRO Zarino e GIULIO Raselli. Ma non sarà tutto rose e fiori, scopriamo insieme perché… Uomini e Donne, news: VERONICA è uscita sia con ALESSANDRO e sia con GIULIO In base alle anticipazioni fornite da Il ...

Anticipazioni Uomini e donne del 27 settembre : arriva una segnalazione su Javier : Archiviate le tre puntate dedicate al Trono Over di Uomini e donne, oggi 27 settembre sarà il turno del Trono Classico e delle vicende di Giulio Raselli, Alessandro Zarino, Giulia Quattrociocche e Sara Tozzi. I due tronisti si contenderanno la bella corteggiatrice Veronica, che continuerà a non dichiararsi per l'uno o per l'altro. Il fatto finirà per spazientire soprattutto Raselli mentre le cose sembreranno andare per il meglio nell'esterna con ...

Anticipazioni Uomini e donne : scatta il bacio tra Ida e Armando - Riccardo non ha parole : Dalle Anticipazioni riguardanti le prossime puntate di Uomini e donne giungono sostanziose novità. La puntata del trono over registrata martedì 24 settembre si preannuncia ricca di colpi di scena per i telespettatori che da anni seguono la trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi. Nei dettagli, possiamo già annunciarvi che i partecipanti più discussi saranno Riccardo Guarnieri e Ida Platano, i quali si rivedranno al centro dello studio per ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Sara Tozzi Abbandona il Trono Classico! : Anticipazioni Uomini e Donne Classico: Colpo di scena, Sara Tozzi ha Abbandonato il Trono. Maria De Filippi si burla dei telespettatori! Ecco perchè! Anticipazioni Uomini e Donne Classico: Sara Tozzi Abbandona il Trono perchè ancora innamorata del suo ex fidanzato. Alessandro irritato dal comportamento di Veronica. La pretendente si dichiara per lui, ma nessuno le crede! Negli studi Mediaset, si sono da poco concluse le nuove Anticipazioni ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Gemma alza la gonna - Tina la attacca : Gemma Galgani spiazza tutti con un gesto nel Trono Over di Uomini e Donne Il giovedì a Uomini e Donne sarà all’insegna del divertimento, ma anche delle liti. Le Anticipazioni del programma condotto da Maria De Filippi svelano che l’appuntamento odierno con il talk dei sentimenti sarà con il Trono Over. L’ultima puntata settimanale dedicata al segmento senior della trasmissione stupirà tutti. Sarà Gemma Galgani a spiazzare il ...

Anticipazioni Uomini e Donne Over : Ida Platano ed Armando Incarnato si Sono Baciati! Riccardo Sconvolto! : Anticipazioni Uomini e Donne Over: Gemma Galgani offende pesantemente Anna Tedesco. Ida Platano ed Armando Incarnato si baciano. La reazione di Riccardo Guarnieri, non convince! Tina ha perso chili! Anticipazioni Uomini e Donne Over: Gemma Galgani snobbata da un cavaliere. Lei si scioglie in lacrime e corre da lui in camerino! Tina Cipollari la prende in giro per un doppio senso! Presso gli studi Titanus di Roma, si Sono svolte le nuovissime ...

Anticipazioni Uomini e donne 26 settembre : la Galgani sfila e Tina si scaglia contro : Prosegue l'appuntamento in tv con Uomini e donne e dopo la puntata del trono classico e le due del trono over, ecco che giovedì 26 settembre saranno ancora i protagonisti del trono over a tenere banco su Canale 5 con le loro tormentate vicende sentimentali. Come anticipato sulla pagina Instagram del dating show di Maria De Filippi, andrà in onda il terzo appuntamento di questa settimana con il trono senior, il quale si preannuncia caratterizzato ...