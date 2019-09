Anche Zingaretti promuove il voto ai 16enni | “Da sempre favorevole | ora è tempo”

Ascolti tv - Montalbano frena 'Temptation Island Vip' : con Zingaretti Rai1 vince Anche in replica : Oltre 4 milioni di telespettatori e il 20% di share per la serie tv ispirata ai romanzi di Andrea Camilleri. Bene il reality...

Governo - Zingaretti : “Considero parte della mia squadra Anche i ministri M5s” : Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, si rivolge ai ministri del Movimento 5 Stelle cercando una leale e sana collaborazione nel nuovo Governo: "Il Partito Democratico ha una sua rappresentanza nel Governo, ma io giudico nella mia squadra anche i ministri del Movimento 5 Stelle", afferma inviando un segnale distensivo ai neo-alleati.Continua a leggere

Zingaretti : un Governo di svolta Anche generazionale : Zingaretti:"Bene questa svolta, ora e' il tempo di cambiare l'Italia. Questo Governo nasce nel Parlamento come il Governo precedente

Conte agli iscritti M5s : "È un'opportunità - sarò primo responsabile" | Video Anche diDi Maio : no vicepremier - solo incensurati |Zingaretti : "Passi avanti - siamo fiduciosi" : Dopo l'incontro coi capigruppo Pd e 5stelle il premier incaricato in un Video su Facebook si rivolge direttamente ai militanti del Movimento, alla vigilia del voto su Rousseau: "Non mi sfuggono le ragioni di perplessità, ma vi dico di non tenere nel cassetto i vostri sogni"

Luigi Di Maio deride Zingaretti : "Non ha neAnche il potere di decidere". Alla faccia dell'alleanza felice : "Gli slogan non ci bastano - dice - serve concretezza. Noi non guardiamo ai colori delle forze politiche, lavoriamo per il Paese". Il Movimento avrà anche il 33 per cento dei voti contro il 19 del Pd, ma il nervosismo non risparmia Luigi Di Maio. Zingaretti?, ha spiegato poi ai suoi: "Mi ha detto c

Elezioni - Zingaretti rilancia : "Alleanza Pd-5stelle Anche alle Regionali" : Una riproposizione del "cordone sanitario contro le destre" mutuato a Bruxelles. Il segretario del Pd nella sua relazione...

Incontro di 25 minuti Di Maio-Zingaretti : "Manca ancora l'intesa sul premier" | Alle 21 nuovo vertice - presente Anche Conte : Il segretario dem al Nazareno per vedere i big del partito. Nel tardo pomeriggio dovrebbe esserci un Incontro con il capo politico M5s. Al vertice potrebbero prendere parte anche Casaleggio e Grillo

Crisi - Zingaretti : “Discontinuità garantita Anche da cambio di persone. Italia non capirebbe un rimpastone del vecchio governo” : “Noi pensiamo che in un governo di svolta la discontinuità debba esser garantita anche da un cambio di persone. È la posizione che ho sempre sostenuto e che ribadisco, convinto che si troverà una soluzione in un confronto reciproco, capendoci e interloquendo”. Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti in una conferenza stampa nella sede del partito. “L’Italia non capirebbe un rimpastone del governo che è caduto. ...

"Sostegno a Zingaretti - Anche con sì a Conte". I renziani fanno sapere... : “Totale sostegno al segretario Zingaretti, sia che dica sì a Conte, sia che dica no”. È quanto affermano all’Ansa fonti qualificate renziane, commentando quanto emerso dopo la nuova telefonata tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti.Le stesse fonti sottolineano il “compiacimento” per aver “dato l’assist che ha messo in difficoltà Salvini” ed evitato la corsa al voto. Ora ...

NeAnche è cominciata e... Renzi già contraddice Zingaretti : "Sì al Conte bis" : La trattativa fra Pd e M5S è in fase ancora embrionale e la prima vera condizione posta da Nicola Zingaretti - il no a un Conte bis - viene già contraddetta da Matteo Renzi, che dice sì a un reincarico all’avvocato del popolo. “Non ho nessuna preclusione verso il Conte bis” ha confidato ai suoi, secondo quanto scrive il Fatto Quotidiano, che riporta il ragionamento dell’ex premier:“Non ci ...