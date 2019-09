Ancelotti – Il leader calmo cambia panni e tuona | “Così non va”

Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 30 settembre 2019) Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, l’allenatore del Napoli Carloavrebbe fatto sentire la sua voce contro l’atteggiamento dei suoi.addita l’atteggiamento dei suoi uomini e non uno o più singoli in particolare. Dopo la sconfitta di Cagliari ci si aspettava una reazione più lineare da parte degli azzurri. Nel secondo tempo, a causa sicuramente del caldo, c’è stato un calo fisico che ha messo in difficoltà la gestione della partita. Le parole del mister “No, così non va. Questo non è l’atteggiamento giusto da avere. Non posso accettarlo. La squadra è lì che lo ascolta, delusa, perplessa. Tutti sono arrabbiati – si legge sul quotidiano – come lo è Mertens.sa che è possibile soffrire in giornate così, a lui in fondo dello spettacolo non importa nulla. Ma è ...

