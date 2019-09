Ambra Lombardo dopo l’operazione | “Ho avuto momenti migliori”

Ambra Lombardo - ex GF - ammette : 'Ho rifatto il seno dopo un dimagrimento eccessivo' : Nella sedicesima edizione del Grande Fratello è nata la storia d’amore tra Ambra Lombardo e Kikò Nalli. I due sembravano particolarmente affiatati ma, dopo pochi mesi, sono sorte le prime problematiche. A fare chiarezza sul loro rapporto ci ha pensato Ambra Lombardo che ha rilasciato al settimanale ''Nuovo'' qualche tempo fa. Ma non solo. Nelle ultime ore, Ambra è tornata sull'argomento spiegando i motivi degli scontri tra i due, legati alla ...

Ambra Lombardo e Kikò Nalli/ Ex di Tina ristruttura casa : "Da ottobre tutto liscio…" : Kikò Nalli ristruttura casa per Ambra Lombardo: "Da ottobre tutto liscio…", ecco le ultime news sull'amata coppia uscita dal Grande Fratello 16.

GF - Ambra Lombardo fa chiarezza sul rapporto con Kikò Nalli : 'Siamo fidanzati' : E' giunto il momento per Ambra Lombardo di fare chiarezza sul suo rapporto con Kikò Nalli: dopo aver dichiarato la sua insoddisfazione per la la lontananza dal fidanzato, i fan della coppia avevano creduto che la professoressa del Grande Fratello e l'hair-stylist si fossero detti addio, ma in realtà non è così. I due stanno ancora insieme. Intervistata durante la trasmissione radiofonica Non succederà più, Ambra ha confermato che sta ancora con ...

Gf - Ambra Lombardo : Sono stata male per un amore malato : Dopo essere diventata protagonista della sedicesima edizione del Grande Fratello, condotta da Barbara d'Urso, Ambra Lombardo ha concesso un'intervista esclusiva al programma radiofonico Non succederà mai più, trasmesso su Rai Radio e condotto da Giada Di Miceli. Nel suo intervento radiofonico, avvenuto in un collegamento dalla clinica presso cui Ambra si è sottoposta ad una mastoplastica additiva, la sexy professoressa ha rivelato di essere ...

Ambra Lombardo la dolorosa confessione : “Vittima di un amore malato” : Ambra Lombardo ospite a Non succederà più ha rivelato di aver avuto un passato doloroso a causa di un suo ex fidanzato Ospite a Non succederà più, la trasmissione radiofonica condotta da Giada Di Miceli su Radio Radio, Ambra Lombardo si è lasciata andare ad una terribile confessione sul suo passato. L’ex gieffina, ora legata […] L'articolo Ambra Lombardo la dolorosa confessione: “Vittima di un amore malato” proviene da ...

Ambra Lombardo - seno rifatto a Pomeriggio 5. Ma la gaffe in diretta è pazzesca : “Barbara sto una favola, ero già pronta a truccarmi”. Scherza Ambra Lombardo, in diretta con Pomeriggio Cinque dalla clinica dove il professor Pietro Lorenzetti ha appena eseguito l’operazione al seno voluta dalla ex gieffina. Nei giorni precedenti, il suo compagno Kiko Nalli esprime il suo disaccordo per l’operazione, ma poi accetta la decisione di Ambra e le fa una sorpresa, come mostrano le telecamere della trasmissione: l’hairstylist la ...

Pomeriggio Cinque : Ambra Lombardo commette una gaffe post operazione : Ambra Lombardo fa una gaffe a Pomeriggio 5 dopo l’operazione al seno A Pomeriggio Cinque, durante il talk dedicato alla cronaca rosa, Barbara d’Urso si è collegata in diretta con Ambra Lombardo, che aveva da pochi minuti terminato la sua operazione al seno. La fidanzata di Kikò Nalli, probabilmente sotto l’effetto di antidolorifici, ha commesso una gaffe durante il collegamento con la bella conduttrice partenopea. Cosa è successo? ...

Grande Fratello - Ambra Lombardo si è rifatta il seno : "Kikò mi ha fatto una sorpresa!" : Ambra Lombardo, ex concorrente del Grande Fratello 16, si è sottoposta all'operazione di mastoplastica addittiva che è stata documentata durante la puntata odierna di Pomeriggio Cinque, il programma condotto da Barbara D'Urso e in onda su Canale 5.Come ricordiamo, Ambra, sempre a Pomeriggio Cinque, aveva dichiarato che la decisione di sottoporsi a questo tipo di intervento era dovuta ad un'eccessiva perdita di peso che le aveva, appunto, ...

Kikò Nalli - promessa d'amore ad Ambra Lombardo : "Sono accanto a te - non dimenticarlo mai" : Sembra abbia trovato un punto la polemica che ha investito negli scorsi giorni Ambra Leonardo e Kikò Nalli, coppia nata tra le mura della casa dell'ultima edizione del Grande Fratello, il reality show condotto da Barbara d'Urso su Canale 5. Dopo una lunga serie di interviste, smentite, dichiarazioni a mezzo stampa e nel salotto di Pomeriggio Cinque, pare che i due fidanzatini abbiano deciso di gettare definitivamente l'ascia di guerra e di ...

“Non dimenticarlo mai”. Kikò Nalli rompe il silenzio - il dolcissimo messaggio per Ambra Lombardo : Kikò Nalli e Ambra Lombardo, sulla love story scoppiata dentro la casa del Grande Fratello Vip stavolta è lui a rompere il silenzio. Dopo alti e bassi e le dichiarazioni di lei che sembravano lasciar pensare a una futuro poco roseo, Kikò Nalli ha messo la parole fine alle voci di crisi. Lo ha fatto con un storia su Instagram: “A come Ambra. A come Amare. Sono qui accanto a te”.\\ Con queste parole, Kikò Nalli ha voluto esprimere la sua ...

Le Rivelazioni Piccanti di Guendalina Canessa e Ambra Lombardo a Pomeriggio 5! : Pomeriggio 5: Guendalina Canessa e Ambra Lombardo hanno fatto chiarezza sulla loro situazione sentimentale. Daniele per ora è un ex, con Kikò invece tutto bene. Ecco i dettagli intimi della loro relazione! Guendalina Canessa e Ambra Lombardo sono state le due grandi protagonisti dello spazio dedicato al gossip di Pomeriggio 5. Il talk show di Barbara d’Urso ha voluto andare sino in fondo alla questione di due amori tormentati, quelli con ...

Ambra Lombardo svela i dettagli intimi della relazione con Kikò : Ambra Lombardo svela i dettagli intimi della relazione con Kikò Nalli a Pomeriggio Cinque Ieri a sbarcare a Pomeriggio Cinque è stato Chicco Nalli, oggi è stato invece il turno di Ambra Lombardo. I due si sono conosciuti durante l’ultima edizione del Grande Fratello, facendo decollare il rapporto una volta usciti dal reality. Tutto sembrava […] L'articolo Ambra Lombardo svela i dettagli intimi della relazione con Kikò proviene da ...

Grande Fratello - Ambra Lombardo : "Io e Kikò stiamo insieme e siamo felici. Discutiamo perché ci vediamo veramente poco..." : Ambra Lombardo, fidanzata di Kikò Nalli, hair-stylist ed ex marito di Tina Cipollari conosciuto all'interno della casa del Grande Fratello, è intervenuta oggi nella puntata di Pomeriggio Cinque, il programma di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso.La modella e professoressa di origini catanesi ha confermato il contenuto dell'intervista concessa al settimanale Nuovo dalla quale erano partite, però, le voci riguardanti una presunta rottura con ...

Ambra Lombardo spiazza Barbara d’Urso : “So fare bene l’amore” : Pomeriggio Cinque: Barbara d’Urso spiazzata da una battuta di Ambra Lombardo Ambra Lombardo è finalmente ritornata sul piccolo schermo degli italiani. La bella professoressa è stata ospite a Pomeriggio 5 dove ha confermato a Barbara d’Urso che la sua storia con Kikò Nalli, seppur con qualche difficoltà, non è mai finita. In studio, però, è stato impossibile non menzionare le dichiarazioni che Ambra aveva rilasciato in precedenza ...