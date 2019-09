Allerta ghiacciaio | prosegue l’accelerazione della parte frontale

Allerta ghiacciaio Planpincieux - parte della massa accelera : cede di 60 cm al giorno : Una parte del ghiacciaio sul Monte Bianco in Valle D'Aosta sta slittando sempre più velocemente verso il basso tanto da aver raggiunto un movimento di circa sessanta centimetri ogni 24 ore. Si tratta di circa 27mila metri cubi di massa, pari a oltre il 10% del totale. La massa più grande invece continua invece a muoversi di circa 30-35 centimetri al giorno.Continua a leggere

Allerta ghiacciaio sul massiccio del Monte Bianco : un blocco frontale potrebbe crollare nei prossimi giorni : Un blocco frontale del ghiacciaio Planpincieux di circa 27mila metri cubi, pari a più del 10% del totale, ha accelerato la propria velocità di slittamento fino a 60 cm al giorno, mentre la parte retrostante continua a muoversi di circa 30-35 cm: lo hanno rilevato i sistemi di monitoraggio, secondo quanto ha riferito all’ANSA Raffaele Rocco, capo del Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio della Regione Valle ...

Allerta ghiacciaio - il radar conferma un movimento di 35-40 cm : la Regione Valle d’Aosta invita Conte : “Sono confermati i valori di movimento di 35-40 centimetri al giorno, in media i dati dei giorni scorsi”. Lo ha riferito in conferenza stampa a Courmayeur l’assessore al Territorio della Regione Valle d’Aosta, Stefano Borrello, in riferimento all’Allerta per il ghiaccio di Planpincieux, sul massiccio del Monte Bianco. “Da lunedì – ha aggiunto – avremo un supplemento di analisi rispetto ai primi ...

Monte Bianco - a processo per abuso edilizio l’unico sfollato dopo l’Allerta per il rischio crollo del ghiacciaio. Ma il reato è prescritto : abuso edilizio per “aver svolto lavori senza titolo in un immobile sgomberato in una zona inedificabile, a massimo rischio di frane e inondazioni e sottoposta a vincolo paesaggistico”. È il motivo per il quale l’unico sfollato della Val Ferret dopo l’allerta per il rischio crollo del ghiacciaio Planpinciuex, sul Monte Bianco, questa mattina è finito a processo davanti al giudice monocratico di Aosta che ha deciso però di ...

A processo l'unico sfollato dopo l'Allerta per il ghiacciaio sul Monte Bianco : "Ha costruito in una zona non edificabile" : È finito a processo per abuso edilizio l’unico sfollato residente nella Val Ferret a seguito dell’allerta per il ghiacciaio Planpincieux sul Monte Bianco. Marco Busanelli, immobiliarista di 46 anni originario di Genova, è stato prosciolto per prescrizione dal giudice monocratico di Aosta.Per la procura aveva svolto lavori senza titolo edilizio nell’immobile sgomberato, in “zona inedificabile, a massimo ...

Allerta ghiacciaio - il sindaco : “Domani sarà aperta una via alternativa” : Da domani verrà aperta una via alternativa alla strada comunale della Val Ferret, chiusa per il pericolo di crollo del ghiacciaio Planpincieux. Lo ha confermato il sindaco di Courmayeur, Stefano Miserocchi. Il percorso sterrato, riservato ai residenti e ai gestori delle attività, potrà essere utilizzato giorno e notte perché si trova lontano dall’area in cui potrebbe cadere il ghiaccio. L'articolo Allerta ghiacciaio, il sindaco: ...

Monte Bianco - Allerta ghiacciaio Planpincieux : «Scivola decine di centimetri al giorno» : Da martedì ad oggi si sono registrati due piccoli crolli dal ghiaccio Planpincieux del Monte Bianco, per un totale di 2.500 metri cubi di materiale, pari all'1% della massa complessiva. Lo...

Monte Bianco - Allerta ghiacciaio Planpincieux : “Già sciolti 2.500 m³ - scivola decine di cm al giorno” : Per monitorare la situazione è stato installato un radar che sorveglierà in tempo reale, 24 ore su 24, la salute del ghiacciaio. Intanto il Ministro dell'Ambiente Costa lancia l'allarme: "Monte Bianco simbolo emergenza", e Legambiente ha in programma tre giorni (da venerdì 27 a domenica 29 settembre) di “veglie funebri per i ghiacciai italiani che stanno scomparendo”.Continua a leggere

Allerta ghiacciaio - già crollati 2.500 mc : “Il Plan Planpincieux scivola di decine di centimetri al giorno” : I primissimi dati forniti dal radar che monitora il ghiacciaio Plan Planpincieux confermano uno spostamento della massa di alcune decine di centimetri al giorno. Lo ha riferito il responsabile del servizio geologico della Valle d’Aosta, Davide Bertolo. Le rilevazioni fornite dal radar appena installato sono compatibili con quelle del sistema di monitoraggio fotografico, operativo dal 2013, che ha indicato ieri uno spostamento giornaliero ...

Monte Bianco - Allerta ghiacciaio Planpincieux : «Già sciolti 2.500 metri cubi - scivola decine di centimetri al giorno» : Da martedì ad oggi si sono registrati due piccoli crolli dal ghiaccio Planpincieux del Monte Bianco, per un totale di 2.500 metri cubi di materiale, pari all'1% della massa complessiva. Lo...

Allerta ghiacciaio - Costa : “E’ urgente un’azione forte” : Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, anche alla luce dell’allarme per il ghiacciaio del Monte Bianco, che rischia di collassare, evidenzia “la necessità e l’urgenza di un’azione forte e coordinata per il clima, per scongiurare il verificarsi di eventi estremi e che rischiano di avere conseguenze drammatiche”. Il ministro richiama il nuovo rapporto dell’Ipcc che evidenzia fra le “altre e ...

Allerta ghiacciaio - monitoraggio radar : 13.45 Resta alta l'Allerta per il ghiacciaio di Planpincieux, sul Monte Bianco, che minaccia di crollare sulla Val Ferret, sopra Courmayeur. Sul ghiacciaio sarà allestito un radar per un monitoraggio 24 ore su 24 ore. Un sistema che si va ad integrare con quello fotografico. Intanto è previsto in serata l'arrivo di una perturbazione che porterà una diminuzione delle temperature ed una leggera nevicata sul massiccio del Monte Bianco. Si tratta ...

Allerta Monte Bianco - previste nevicate : allestito radar per monitorare il ghiacciaio : Giovedì sarà allestito un radar per monitorare il movimento giornaliero della massa. Il premier Conte: "L'allarme deve mobilitare tutti"