Allerta farmaci | ritirato medicinale per curare emorroidi | vene varicose e trombosi

Non solo ranitidina - si estende l’Allerta nitrosammine : Ema chiede i test su tutti i farmaci con principi attivi sintetizzati chimicamente : L’Agenzia europea dei medicinali (Ema) chiede, in via precauzionale, che le aziende produttrici di farmaci contenenti principi attivi sintetizzati chimicamente riesaminino i loro medicinali per la possibile presenza di nitrosammine e testino tutti i prodotti a rischio. E nel caso vengano rilevate queste sostanze, della cui famiglia fa parte la N-nitrosodimetilammina (Ndma) al centro dell’allerta Aifa lanciata in Italia nei giorni ...

Ranitidina e farmaci ritirati - l'Allerta dell'Aifa : "Attenzione alle liste fake" : L'Agenzia italiana del farmaco ha rilasciato una nota per fare chiarezza: "Stanno circolando degli elenchi fasulli". Intanto...

Allerta farmaci : AIFA dispone il ritiro immediato di un noto principio attivo di largo utilizzo [NOME e DETTAGLI] : Allerta farmaci: AIFA dispone il ritiro immediato di una serie di farmaci contenenti un noto principio attivo, molto utilizzato nella cura di ulcera, reflusso gastroesofageo, bruciore di stomaco e altre condizioni associate a ipersecrezione acida. Si tratta del principio attivo ranitidina prodotto presso l’officina farmaceutica SARACA LABORATORIES LTD – India. Il ritiro è successivo alle indagini ad opera dell’Agenzia Europea del Farmaco ...