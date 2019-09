Alla Sapienza il 9 e 10 ottobre il festival del giornalismo libero | Informarsi

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 30 settembre 2019) “, pensare, scegliere”. Parte con questi obiettivi ildelin programma per il 9 e 10all’Universitàdi Roma, organizzato dRete “No Bavaglio” insieme agli studenti dell’Udu.Saranno due giorni di conferenze e dibattiti con i quali tutta la comunità studentesca sarà invitata a riflettere sui principi della libertà di parola e di espressione, sui nuovi mezzi dell’informazione e la semplificazione nell’era digitale, che ci impone di interrogarci sul rapporto dei giornalisti con la società, in un’epoca storica in cui il ruolo di chi lavora nel settore dell’informazione è messo sotto attacco.Molti i giornalisti presenti. Lucia Annunziata, direttore di HuffPost, interverrà il 10in un dibattito sulle Fake news in ...

