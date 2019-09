Alfa Romeo e Nurburgring | legame indissolubile

Antonio Giovinazzi F1 - GP Russia 2019 : “Se continuo a fare risultati sarò confermato in Alfa Romeo” : Antonio Giovinazzi sta finalmente raccogliendo dei risultati nel Mondiale 2019 di F1. Dopo una prima parte sofferta e anche tanto sfortunata, a Monza e a Singapore è riuscito a centrare la zona punti, togliendosi la soddisfazione nel corso della gara a Marina Bay di essere per un po’ in testa alla corsa. Una prova di pregevole fattura quella del pilota italiano, condizionata anche da una strategia dell’Alfa Romeo Racing ...

Antonio Giovinazzi F1 - GP Russia 2019 : “Se continuo a fare risultati sarò confermato in Alfa Romeo” : Antonio Giovinazzi sta finalmente raccogliendo dei risultati nel Mondiale 2019 di F1. Dopo una prima parte sofferta e anche tanto sfortunata, a Monza e a Singapore è riuscito a centrare la zona punti, togliendosi la soddisfazione nel corso della gara a Marina Bay di essere per un po’ in testa alla corsa. Una prova di pregevole fattura quella del pilota italiano, condizionata anche da una strategia dell’Alfa Romeo Racing ...

F1 - GP Russia 2019 : Antonio Giovinazzi inizia il rush finale per meritarsi la conferma in Alfa Romeo : Mancano esattamente sei Gran Premi al termine del campionato del mondo 2019 di Formula Uno. Esattamente 1.842,180 chilometri. Se, dal punto di vista della lotta al titolo tutto sembra scritto, con l’ennesimo, il sesto, trionfo di Lewis Hamilton, per diversi piloti questo ultimo scorcio di annata dovrà significare ancora molto, soprattutto in ottica futura. Si è già detto e scritto della Ferrari che cercherà di ottenere il massimo da questa ...

Alfa Romeo Racing perde l’appello per il GP di Germania : Il team Alfa Romeo Racing ha perso l’appello contro le penalità avute nel GP di Germania: 30 secondi che fecero retrocedere Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi dalla 7° e 8° alla 12°e 13° posizione, ma alle penalità dopo-gara ci si può appellare, da regolamento. Anche se il direttore sportivo Beat Zehnder lo scorso mese aveva […] L'articolo Alfa Romeo Racing perde l’appello per il GP di Germania sembra essere il primo su ...

F1 - GP Germania 2019 : rigettato il ricorso dell’Alfa Romeo. Lewis Hamilton e Robert Kubica non perdono i loro punti : Niente da fare per l’Alfa Romeo Racing e ricorso respinto. La scuderia italo-svizzera aveva manifestato forte contrarierà per la penalizzazione di 30 secondi inflitta alle due vetture in occasione del GP di Germania 2019, decima tappa del Mondiale di F1 andata in scena ad Hockenheim: Kimi Raikkonen aveva conquistato il settimo posto davanti al compagno di squadra Antonio Giovinazzi ma furono puniti per aver infranto l’articolo 27.1 del ...

F1 - GP Germania 2019 : rigettato il ricorso dell’Alfa Romeo. Lewis Hamilton e Robert Kubica non perdono i loro punti : Niente da fare per l’Alfa Romeo Racing e ricorso respinto. La scuderia italo-svizzera aveva manifestato forte contrarierà per la penalizzazione di 30 secondi inflitta alle due vetture in occasione del GP di Germania 2019, decima tappa del Mondiale di F1 andata in scena ad Hockenheim: Kimi Raikkonen aveva conquistato il settimo posto davanti al compagno di squadra Antonio Giovinazzi ma furono puniti per aver infranto l’articolo 27.1 del ...

Il Museo della Tecnica di Sinsheim presenta “Mito Alfa Romeo” : “Mito Alfa Romeo” è una retrospettiva interamente dedicata alla storia della Casa milanese con cui il Museo della Tecnica di Sinsheim ha scelto di aprire un nuovo padiglione espositivo di 3.000 metri quadrati, confermando la grande attenzione che il Nord Europa, e la Germania in particolare, nutrono per Alfa Romeo e il suo straordinario patrimonio […] L'articolo Il Museo della Tecnica di Sinsheim presenta “Mito Alfa ...

Stelvio Cup 2019 - brividi in pista con il Suv Alfa Romeo : Sono stati tre giorni da podio quelli vissuti durante la Stelvio Cup 2019, il terzo raduno degli «alfisti». Da podio e stellati. Prima alla guida della Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio sul circuito di Modena, quindi, sempre in compagnia di Matteo Sivero, chef stellato 23enne della Osteria La Fontanina di Verona, a seguire il Gran Premio di Monza con l2019;avvincente battaglia su pista tra Charles Leclerc e i piloti della Mercedes ...

Formula 1 – Si mette male per Raikkonen : penalità in griglia per il finlandese dell’Alfa Romeo : penalità in griglia per Raikkonen: meccanici dell’Alfa Romeo costretti a sostituire il cambio a Monza, il finlandese scivola dietro in griglia di partenza Giornata difficile in pista oggi per Kimi Raikkonen: il finlandese dell’Alfa Romeo è stato protagonista di un incidente nella Q3 del Gp d’Italia che ha danneggiato la sua monoposto. I meccanici dell’Alfa sono infatti stati costretti a sostituire il cambio: ...

Alfa Romeo Racing - Räikkönen celebra la prima vittoria in F.1 - VIDEO : Kimi Räikkönen è il protagonista di un nuovo VIDEO dell'Alfa Romeo che, con un parallelismo tra presente e passato, celebra la storia del Biscione e la sua prima vittoria in Formula 1, arrivata il 13 maggio 1950 a Silverstone. In quell'occasione, fu Nino Farina a tagliare per primo il traguardo e poi, a fine stagione, porre la sua firma sull'albo d'oro con la conquista del titolo iridato. Il tricolore è ovunque. L'Alfa Romeo Racing è scesa in ...

Formula 1 - cambia la livrea dell’Alfa Romeo per il Gp d’Italia : Raikkonen e Giovinazzi in pista con una C38 tricolore [GALLERY] : La scuderia svizzera ha presentato la livrea delle monoposto con cui Raikkonen e Giovinazzi affronteranno il Gran Premio d’Italia E’ stata svelata in anteprima mondiale la C38 del team “Alfa Romeo Racing” che correrà domenica a Monza. La vettura si contraddistingue per una livrea molto speciale studiata ad hoc dal Centro Stile Alfa Romeo per celebrare il Gran Premio d’Italia e che impreziosisce il look ...

Livrea speciale per l’Alfa Romeo a Monza. E i coniugi Raikkonen attori… : A Monza l’Alfa Romeo Racing C38 scende in pista con una Livrea speciale studiata dal Centro Stile Alfa Romeo per celebrare il GP d’Italia e che impreziosisce il look molto pulito della monoposto di Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen, con il tricolore a sottolineare il senso di appartenenza nazionale del marchio Alfa Romeo. Ma Alfa […] L'articolo Livrea speciale per l’Alfa Romeo a Monza. E i coniugi Raikkonen ...

Formula 1 – Kimi Raikkonen protagonista di una mini-serie di 5 spot per l’Alfa Romeo insieme alla moglie Minttu : Kimi Raikkonen e sua moglie protagonisti una mini-serie di 5 spot. Al Museo Storico di Arese, il brand ha annunciato un’innovativa attività di comunicazione per il lancio del Model Year 2020 di Stelvio e Giulia che vedrà protagonisti sullo schermo il pilota finlandese e Minttu Il brand Alfa Romeo ha annunciato questa sera una nuova attività di comunicazione unica nel suo genere. Per il lancio del Model Year 2020 di Giulia e Stelvio, ...

Alfa Romeo - un amore senza tempo : Alfa Romeo alla boutique di LarusmianiAlfa Romeo alla boutique di LarusmianiAlfa Romeo alla boutique di LarusmianiAlfa Romeo alla boutique di LarusmianiAlfa Romeo alla boutique di LarusmianiAlfa Romeo alla boutique di LarusmianiAlfa Romeo alla boutique di LarusmianiAlfa Romeo alla boutique di LarusmianiAlfa Romeo alla boutique di LarusmianiAlfa Romeo alla boutique di LarusmianiAlfa Romeo alla boutique di LarusmianiAlfa Romeo alla boutique di ...