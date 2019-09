Alberto Angela batte Maria De Filippi e gli italiani esultano mentre guardano Uomini e

Ascolti Tv del weekend : l’esordio di Fazio su Raidue e Alberto Angela che batte Maria De Filippi : Alberto AngelaAlberto AngelaAlberto AngelaAlberto AngelaAlberto AngelaAlberto AngelaAlberto AngelaAlberto AngelaAlberto AngelaAlberto AngelaAlberto AngelaLa notizia che Alberto Angela abbia battuto Maria De Filippi nella giornata di sabato 28 settembre fa più rumore di qualsiasi altra. Per la prima volta da quando sono l’uno contro l’altro, infatti, Ulisse si aggiudica la serata con 3.614.000 spettatori e il 20% di share contro i ...

“Ulisse : il piacere della scoperta” – Seconda puntata di sabato 28 settembre 2019 - su Raiuno - con Alberto Angela. Leonardo Da Vinci. : Ulisse – Il piacere della scoperta è tornato con una nuova edizione sempre in prima serata al sabato su Raiuno. Alberto Angela, dopo il successo dello scorso anno ha riportato così il suo programma sulla rete ammiraglia per sei nuove imperdibili puntate. Ulisse | 28 settembre 2019 La Seconda puntata in onda stasera, dal titolo […] L'articolo “Ulisse: il piacere della scoperta” – Seconda puntata di sabato 28 settembre 2019, su ...

Ulisse - Il piacere della scoperta - anticipazioni seconda puntata : Alberto Angela nel mondo di Leonardo : Continua nel prime time del sabato sera di Rai 1 il viaggio di Ulisse - Il piacere della scoperta e questa sera, 28 settembre 2019 dalle 21.25 Alberto Angela ci porta nel mondo di Leonardo da Vinci, con Roberto Benigni e Giorgia ospiti speciali.prosegui la letturaUlisse - Il piacere della scoperta, anticipazioni seconda puntata: Alberto Angela nel mondo di Leonardo pubblicato su TVBlog.it 28 settembre 2019 10:35.

Ulisse - il piacere della scoperta 2019 : Alberto Angela ci porta a Gerusalemme ai tempi di Gesù : Ulisse, il piacere della scoperta: prima puntata in diretta [live_placement] Ulisse, il piacere della scoperta: anticipazioni La nuova stagione di Ulisse - Il piacere della scoperta parte questa sera, 21 settembre 2019, su Rai 1 con Alberto Angela schierato contro il debutto di Amici Celebrities nel prime time del sabato, il primo davvero autunnale in tv (e fuori).prosegui la letturaUlisse, il piacere della scoperta 2019: Alberto Angela ci ...

“Ulisse : il piacere della scoperta” – Prima puntata di sabato 21 settembre 2019 - su Raiuno - con Alberto Angela. Gerusalemme ai tempi di Gesù. : Ulisse – Il piacere della scoperta torna con una nuova edizione sempre in Prima serata al sabato su Raiuno. Alberto Angela, dopo il successo dello scorso anno riporta così il suo programma sulla rete ammiraglia per sei nuove imperdibili puntate. Ulisse | 21 settembre 2019 La Prima puntata in onda stasera, dal titolo Gerusalemme ai […] L'articolo “Ulisse: il piacere della scoperta” – Prima puntata di sabato 21 settembre 2019, su ...

Ulisse : Alberto Angela ‘viaggia’ nel sabato sera di Rai 1 con Gigi Proietti : Gigi Proietti e Alberto Angela - Ulisse Nel sabato sera di Rai 1 riparte alle 21.25, per il piacere della scoperta, il viaggio di Ulisse. Sei puntate condotte da Alberto Angela e dedicate alla storia, all’arte e alla cultura. Ulisse: anticipazioni prima puntata di sabato 21 settembre 2019 Nella prima puntata di questa sera, dal titolo Gerusalemme ai tempi di Gesù, Angela accompagnerà i telespettatori in un viaggio storico, alla scoperta ...

Ulisse con Alberto Angela : anticipazioni 21 settembre 2019 : Ulisse anticipazioni 21 settembre 2019. Torna con la nuova edizione il programma di divulgazione scientifica Ulisse Il Piacere della Scoperta con Alberto Angela. Di seguito ecco tutte le anticipazioni sulla prima puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICA Ulisse anticipazioni 21 settembre: Gerusalemme ai tempi di Gesù Nella prima puntata, dal titolo Gerusalemme ai tempi di Gesù, Alberto Angela accompagnerà i telespettatori in ...

Ulisse 2019 dove vedere le puntate con Alberto Angela in tv - streaming - replica : Ulisse 2019 dove vedere. Torna con una nuova stagione televisiva su Rai 1 Ulisse Il Piacere della Scoperta condotto come sempre da Alberto Angela. Ecco di seguito in dettaglio gli orari, dove vedere la diretta del varietà in tv o streaming e come rivedere le puntate in replica. SCOPRI TUTTO SU #Ulisse Ulisse 2019 dove vedere le puntate con Alberto Angela in tv e replica Le nuove puntate di Ulisse Il Piacere della Scoperta vanno in onda ...