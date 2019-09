Al Bano Carrisi e Romina Power insieme a Sanremo? La bomba di Cristiano Malgioglio

Jasmine Carrisi : Sogno un duetto tra papà Al Bano e Sfera Ebbasta : Il nuovo numero di Oggi ha dedicato la copertina e una doppia intervista ad Al Bano e a Jasmine Carrisi, la prima nata dal rapporto del cantante di Cellino San Marco con Loredana Lecciso. La ragazza, per la prima volta, si mette a nudo e rivela sogni, ambizioni e rapporti familiari. Jasmine non ha ancora deciso cosa fare da grande: "Per adesso vorrei finire il liceo e poi studiare psicologia o marketing". La giovane, però, mostra di avere le ...

Forte Litigio in Casa AlBano Carrisi : le Ultime Novità! : Che cosa è accaduto in Casa Carrisi in queste ore? Come mai si parla di un fortissimo Litigio sfociato addirittura alle mani tra alcuni familiari del cantante di Cellino San Marco? Tutti i dettagli della querelle! L’evento accaduto in Casa di Albano, che ha sconvolto suo figlio! Yari Carrisi, figlio di Albano Carrisi e Romina Power, ha deciso di raccontare ai propri fans un evento accaduto in famiglia, che lo ha davvero sconvolto. Yari è ...

Al Bano Carrisi e Romina Power - parla il cantante : "Dopo la separazione ho fatto di tutto - ma..." : La saga di Al Bano Carrisi e Romina Power non dà segni di crisi. I due continuano a catalizzare curiosità e malelingue in egual misura. E non fanno nulla per evitarlo, perché ogni loro dichiarazione sulla coppia diventa una notizia. L'ultima? Arriva dalle parole di Al affidate al settimanale Voi dir

“Schifosa - Bast***a”. Jasmine Carrisi - orrore contro la figlia di Loredana Lecciso e Al Bano : Non c’è pace per Jasmine Carrisi, la figlia di Loredana Lecciso e Al Bano è stata presa di mira sui social dopo aver pubblicato una foto che la ritrae seduta sul divano e vestita con un elegante abito rosso. Non è la prima volta che la figlia della coppia viene criticata dagli haters. Solo lo scorso mese mamma Loredana era intervenuta per difendere Jasmine e chiedere di avere più rispetto per una ragazza così giovane che non ha nessuna ...

Chi è Romina Carrisi - la figlia di Al Bano e Romina : Romina Carrisi Power o Romina Jr o ‘Uga’, come tutti la chiamano in famiglia, è la quarta figlia della coppia Al Bano e Romina. Classe 1987, la piccola di casa Carrisi – Power ha preso la bellezza della madre e la determinazione del padre. Quando i due genitori, la coppia più bella d’Italia, divorziarono, Romina Jr aveva solo dodici anni e aveva già fatto i conti con il dolore per la scomparsa della sorella maggiore, Ylenia, ...

Ylenia Carrisi è ancora viva?/ Il dolore di Al Bano e Romina Power non è mai finito : Ylenia Carrisi è ancora viva? Il dolore di Al Bano Carrisi e Romina Power per la scomparsa della figlia non è mai sparito del tutto.

Al Bano e Romina - il gesto di Cristel Carrisi per la sorella Ylenia : Commuove lo splendido gesto fatto da Cristel Carrisi, figlia di Romina e Al Bano, per Ylenia, la sorella scomparsa oltre vent’anni fa. Era il 1993 quando la primogenita di Al Bano e Romina sparì in circostanze misteriose a New Orleans. Da allora la vita della famiglia Carrisi non è stata più la stessa, la scomparsa di Ylenia ha causato una profonda ferita che, ancora oggi, non si è sanata. Solo qualche giorno fa la Power aveva condiviso su ...

AlBano Carrisi e Romina Power - straziante foto inedita di Ylenia sorridente in costume : "Quando le estati..." : Una foto inedita di Ylenia Carrisi in costume e sorridente, da spezzare il cuore. A pubblicarla su Instagram è Romina Power, che ricorda un momento felice di molti anni fa prima che la scomparsa della figlia stravolgesse l'esistenza della madre e del padre, Albano Carrisi, portando poi alla rottura

Al Bano e Romina nonni bis : è nata la seconda figlia di Cristel Carrisi : Al Bano e Romina Power nonni per la seconda volta. A distanza di quindici mesi dalla nascita del piccolo Kay, infatti, la figlia Cristel Carrisi ha dato alla luce...

