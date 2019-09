Agrigento | omicidio agricoltore | oggi autopsia

Agrigento : omicidio nella casa di riposo - arrestato un ospite della struttura : Palermo, 17 set. (AdnKronos) - E' finito in carcere l'uomo accusato di avere ucciso ieri un 75enne in una casa di riposo di Ribera (Agrigento). Si tratta di un 62enne, anche lui ospite del ricovero per anziani, che ha ammesso i fatti. La vittima, Gaetano La Corte, è stata strangolata.