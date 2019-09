A Roma la mostra fotografica “Cittadini del mare” | custodi di un tesoro fragile del

“Cittadini del mare” : mostra fotografica al Museo di Roma in Trastevere : Dal 3 al 20 ottobre 2019 il Museo di Roma in Trastevere ospita fotografie di piccoli pescatori realizzate in quattro viaggi nel Mediterraneo Roma – Nei quattro viaggi nel Mediterraneo che ha intrapreso per il progetto FishMPABlue2 (in Croazia – Telašcica, Francia – Cap Roux, Grecia – Zante e Italia – Isole Egadi) Gianferro ha realizzato ritratti di pescatori e catturato la loro vita di tutti giorni, i loro gesti durante la pesca, la loro ...

Roma racconta Cartagine : dal 27 settembre ‘il mito immortale’ in mostra al Colosseo : Roma – Roma e Cartagine smettono di essere nemiche e ritrovano un dialogo perso tra stereotipi e false leggende. Una mostra al Parco archeologico del Colosseo restituisce finalmente la grandezza di una tra le città più potenti e affascinanti del mondo antico, ripercorrendone la storia dalla fondazione dell’Oriente fenicio. ‘Carthago. Il mito immortale’, questo il titolo dell’esposizione che sarà visitabile dal 27 settembre al 29 marzo 2020, si ...

La mostra Palcoscenico del fotografo di scena Paolo Cencioni dal 3 ottobre a Roma : Inaugura giovedì 3 ottobre Palcoscenico, la personale interamente dedicata alla città di Roma del fotografo di scena Paolo Cencioni. La mostra, realizzata in collaborazione con la Takeawaygallery presso Le Tartarughe Eat & Drink, e visibile fino al 15 novembre, è un lungo percorso creato cucendo insieme venti storie, venti immagini inedite e in bianco e nero catturate dalla sua inseparabile Leica. Distanziandosi dalla confusione e dai luoghi ...

Alla Casa del Cinema di Roma l’ottava edizione di “Scoprir” - mostra del cinema iberoamericano : Si terrà da giovedì 3 a domenica 6 ottobre Alla Casa del cinema, Largo Marcello Mastroianni 1 (Villa Borghese), l’ottava edizione di SCOPRIR, mostra del cinema iberoamericano di Roma, a cura di Gianfranco Zicarelli, José Cantos e Laura Cid. Organizzata dall’Instituto Cervantes, in collaborazione con le ambasciate in Italia di Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Portogallo, Perú, Repubblica ...

Mirabilia Urbis - mostra d’arte contemporanea “itinerante” nel centro storico di Roma - 7- 13 ottobre 2019 : Roma – Lunedì 7 ottobre p.v. alle ore 18.00 al Cinema Farnese (via Campo de’ Fiori 56, Roma), prenderà il via la prima edizione di Mirabilia Urbis, una mostra d’arte contemporanea che prevede in un itinerario a piedi con partenza da Campo de’Fiori per arrivare tramite varie tappe fino alle vie limitrofe. Il progetto espositivo ideato da Carlo Caloro e prodotto da artQ13 è curato da Giuliana Benassi con il sostegno dell’Assessorato alle ...

#viaTeulada66 - Mamma Rai si mette in mostra a Roma : Anja RubikHaider AckermannMissoniJimmy ChooIROOstwald HelgasonMiu MiuGivenchyRag & BoneRoger VivierMamma Rai si mette in mostra nella Città Eterna. E lo fa a Palazzo Venezia con il percorso espositivo #viaTeulada66 – La tua Rai in dieci programmi che hanno fatto storia curato da Fabiana Giacomotti, autrice e docente di fashion studies presso l’Università La Sapienza, con la collaborazione di Teche Rai, del Polo Museale del Lazio e ...

Scoprir : Mostra del cinema iberoamericano di Roma - VIII edizione dal 3 al 6 ottobre 2019 : Roma – Si terrà da giovedì 3 a domenica 6 ottobre alla Casa del cinema, Largo Marcello Mastroianni 1 (Villa Borghese), l’ottava edizione di Scoprir, Mostra del cinema iberoamericano di Roma, a cura di Gianfranco Zicarelli, José Cantos e Laura Cid. Organizzata dall’Instituto Cervantes, in collaborazione con le ambasciate in Italia di Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Portogallo, Perú, Repubblica ...

La mostra “La guerra addosso” alla Casa della Memoria e della Storia di Roma : alla Casa della Memoria e della Storia la mostra foto – documentaria “LA guerra addosso”. Tracce del primo conflitto mondiale sui corpi e nelle menti dei sopravvissuti, L’esposizione, a ingresso libero, mette in risalto l’impatto traumatico della Grande guerra e l’opera di assistenza sui campi di battaglia e nelle retrovie. Casa della Memoria e della Storia 26 settembre – 14 novembre 2019 inaugurazione 26 settembre ore 18.00 Le moderne ...

La mostra fotografica IN PARADISO al Museo Civico di Zoologia di Roma dal 21 settembre al 27 ottobre : La mostra In PARADISO con le fotografie di Giorgio Marcoaldi e Tonino Mosconi al Museo Civico di Zoologia Un progetto artistico di valorizzazione del Parco Nazionale del Gran PARADISO e del suo patrimonio naturale e culturale 21 settembre – 27 ottobre 2019 Il Gran PARADISO Film Festival sarà presente al Museo Civico di Zoologia di Roma, dal 21 settembre al 27 ottobre 2019, con il progetto fotografico ed espositivo In PARADISO co-ideato dai ...

Il nuovo promo di The Good Doctor 3 mostra un inedito Shaun tra cene Romantiche e barzellette (video) : Il prossimo 23 settembre andrà in onda negli Usa The Good Doctor 3, il medical drama ABC con Freddie Highmore che il pubblico italiano ha apprezzato prima su Rai1 e poi su Rai2. I nuovi episodi dovrebbero arrivare in Italia il prossimo febbraio ma, fino ad allora, i curiosi potranno dedicarsi agli spoiler e ai nuovi promo che in questi giorni stanno mostrando uno Shaun inedito alle prese con i sentimenti e le barzellette. Ebbene sì, il nuovo ...

“Carthago. Il mito immortale” : al Foro Romano la prima grande mostra su Cartagine : Dal 27 settembre al 29 marzo 2020 la prima grande mostra dedicata al fascino di Cartagine. Oltre 400 reperti nell'esposizione al Colosseo e al Foro Romano, accompagnata da ricostruzioni inedite e installazioni multimediali, per scoprire la storia e la civiltà di una delle città più potenti e affascinanti del mondo antico.Continua a leggere

'J'Accuse' di Roman Polanski alla 76^ Mostra del Cinema ripercorre il 'caso Dreyfus' : J'Accuse di Roman Polanski è stato presentato il 30 agosto al Lido di Venezia fra i titoli in concorso alla 76^ Mostra del Cinema. Il film ripercorre il "Caso Dreyfus" riguardante la vicenda dell'ufficiale ebreo accusato di alto tradimento e spionaggio con i tedeschi nella Francia del 1895. Privato dei gradi e del ruolo Dreyfus fu esiliato per anni nella sperduta "Isola del Diavolo" dividendo l'opinione pubblica fra innocentisti e colpevolisti, ...

Mostra del Cinema di Venezia - The LaundRomat di Steven Soderbergh rende briosa - appetibile e divertente una delle truffe finanziarie più clamorose : Lo scandalo dei Panama Papers raccontato in un film. Lo so, già si è scatenato il fuggi fuggi. Invece The Laundromat di Steven Soderbergh, in Concorso a Venezia 76, ha il pregio di rendere briosa, appetibile e divertente una delle truffe finanziarie più clamorose e tecnicamente complesse del nuovo secolo. E come? Tenetevi forte: i due eleganti protagonisti, Mossack (Gary Oldman) e Fonseca (Antonio Banderas), titolari dell’omonima società ...

Francesco Zampaglione - il fratello del leader dei TiRomancino : “La rapina? Era solo un atto dimostrativo” : “Era un atto dimostrativo, l’ho fatto per mostrare la disperazione di un comune cittadino nei confronti della politica economica di questo Paese”. Così Francesco Zampaglione, il fratello del leader dei Tiromancino, Federico, ha spiegato durante l’interrogatorio con il gip Clementina Forleo i motivi che l’hanno spinto a tentare di rapinare una banca del quartiere Monteverde, a Roma, armato di una pistola giocattolo. ...