A Milano c’è una scuola unica al mondo | pronta per l’Unesco

A Milano Non C’è Il Mare è il nuovo singolo di Tricarico con Francesco De Gregori : Il nuovo singolo di Tricarico con Francesco De Gregori è A Milano Non C'è Il Mare. Il Principe torna così a mettersi in gioco con un inedito dopo anni trascorsi a rilasciare album di cover e raccolte dal vivo, quelli che hanno preceduto la pubblicazione per le radio di Quelli Che Restano con Elisa. Il singolo sarà in radio dal 27 settembre e farà parte del nuovo album di inediti di Tricarico, che quest'estate è stato al fianco di Francesco ...

Belen maxy party per la festa di compleanno al Kowa di Milano con tutti gli amici vip : guarda chi c’era : Belen Rodriguez ha festeggiato il suo compleanno al ristorante Kowa di Milano. Insieme a lei, ovviamente, tutta la sua famiglia, ad iniziare dal figlio Santiago e continuando con la Sorella Chechu e il suo fidanzato Ignazio Moser. Tutto molto bello e tutto documentatissimo sui social network, ad iniziare dalle stories di Instagram. Proprio nella settimana della Moda, per nulla intimorita dai party più cool dei brand più famosi del mondo, Belen ...

Milano e Monza - tutto quel che c’è da sapere sul dopo-Torino del salone auto all’aperto : La presentazione ufficiale si è svolta a Milano ed è stata aperta da Marco Tronchetti Provera, Ceo di Pirelli Group, che ha poi ceduto la parola ad Andrea Levy, Presidente e ideatore, Angelo Sticchi Damiani, Presidente ACI, Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, Giuseppe Sala, Sindaco di Milano e Dario Allevi, Sindaco di Monza, il tutto moderato dal giornalista del Corriere della Sera Maurizio Donelli. Il nuovo corso del salone ...

Chiariello : “A Napoli si litiga per gli spogliatoi - a Milano c’è questo enorme vantaggio” : Sulle frequenze di Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello soffermandosi sugli stadi in Italia: “Mentre a Napoli c’è polemica sugli spogliatoi non ancora pronti, arriva la notizia da Milano, il Comune è disposto a vendere San Siro a Milan e Inter. La valutazione, però, è di 70 milioni. Lì, inoltre, il costo si divide per due squadre.;L’idea resta quella di abbattere San Siro per fare uno stadio nuovo, ...

Conte 2 - De Luca : “Non c’è più ministra Grillo? Grave perdita - che peccato. Salvini? A Milano spacciatori coi machete - altro che sicurezza” : “Nel nuovo governo c’è stato il cambiamento del ministro della Salute Grillo. Come potete immaginare, è una notizia che mi ha gettato nello sconforto, non ho dormito per 48 ore. Che peccato, ce ne faremo una ragione. Abbiamo avuto questa Grave perdita e ora c’è un nuovo ministro (Roberto Speranza, ndr), una persona garbata e amica. Ma per noi non cambia assolutamente niente “. E’ il commento ironico del presidente ...

BlaBlaBus apre la nuova linea Milano-Berlino : c’è anche la fermata a Monaco di Baviera per l’Oktoberfest - i prezzi : Si aprono oggi le vendite dei biglietti della linea BlaBlaBus Milano-Berlino: dal 24 settembre sarà possibile raggiungere la capitale tedesca, Innsbruck e Monaco con prezzi a partire da 4,99 euro Un’altra novità da BlaBlaBus, la nuova rete del trasporto su strada creata da BlaBlaCar. Su www.BlaBlaCar.it e presso i punti vendita autorizzati da oggi sono aperte le vendite dei biglietti per la nuova linea Milano-Berlino, i cui viaggi ...

Milano - apre il primo bar robotico d’Italia : i drink li prepara un androide. E in Centrale c’è il cat café - dove vige la “legge felina” : Scena numero uno: su una terrazza con vista vertiginosa sulle guglie del Duomo il barman sceglie le dosi dalle bottiglie, prende il ghiaccio, shakera, aggiunge il limone e versa il cocktail nel bicchiere. È un vero professionista e non sbaglia un colpo. Non va in ferie, non fa giorni di malattia, non si assenta per la pausa caffè, non si lamenta mai per il superlavoro. Ha due braccia e dita di metallo, non è umano: è un androide, istruito e ...

“Vado a vivere in Puglia - non c’è storia con Milano” : il post della turista milanese è virale : Alessandra, turista milanese stregata dalle bellezze pugliesi, ha condiviso sui social l’entusiasmo per la bellezza dei...

Lukaku-Inter c’è l’accordo : l’attaccante a Milano per 65 milioni di euro più 10 di bonus. E Paulo Dybala si allontana dal Tottenham : Romelu Lukaku sarà un giocatore dell’Inter. È stato trovato l’accordo tra il Manchester United e il club nerazzurro per il trasferimento dell’attaccante. Agli inglesi andranno 65 milioni di euro più altri 10 di bonus, mentre il belga firmerà un contratto quinquennale a circa 9 milioni a stagione. Dopo settimane di attesa, con l’affaire Icardi ancora in ballo, Antonio Conte ha finalmente la punta titolare per la prossima ...