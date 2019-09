A che ora inizia Juventus-Bayer Leverkusen e su che canale vederla in tv e streaming

Dal passato al futuro - Mourinho si racconta : “non credo che tornerò in Italia. Moratti? Uno di famiglia” : L’allenatore portoghese ha parlato del suo passato all’Inter e del suo futuro, sottolineando come difficilmente tornerà ad allenare in Italia L’ultima esperienza è quella con il Manchester United, finita con un esonero ormai otto mesi fa. José Mourinho è pronto adesso a rimettersi in gioco, ma non in Italia, come ammesso nel corso di un’intervista a Tiki Taka. LaPresse/PA Lo Special One non ha nascosto di provare ...

A che ora inizia Barcellona-Inter e su che canale vederla in tv e streaming : Mercoledì 2 ottobre (ore 21.00 diretta tv su Sky Sport) Barcellona e Inter scenderanno sul campo del Camp Nour per il secondo match del Girone F della Champions League 2019-2020. Le due squadre sono reduci da due pareggi nel primo impegno in questa competizione: i blaugrana hanno terminato il match contro Borussia Dortmund 0-0, grazie a una prova sontuosa del portiere tedesco Marc-André ter Stegen, decisivo per aver parato un calcio di rigore a ...

Manovra - fallisce il vertice notturno di governo : il patto Renzi-Di Maio che fa scricchiolare la maggioranza : Il governo sbanda. Paurosamente. Nella notte tra domenica e lunedì il vertice notturno a Palazzo Chigi per chiudere l'intesa sul Def. Ma quattro ore di fuoco non sono bastate: nessun intesa, nessun accordo. Al vertice convocato da Giuseppe Conte, hanno preso parte il ministro dell'Economia Roberto G

MotoGp - si vola in Asia per il Gran Premio della Thailandia : ORARI e DIRETTE TV di conferenza - qualifiche e gara : Dopo una settimana di pausa, il circus della MotoGp torna in pista per il Gran Premio della Thailandia, quindicesimo appuntamento in calendario Una settimana di pausa e via di nuovo in pista per i piloti di MotoGp, che lasciano l’Europa per trasferirsi in Asia per il Gran Premio della Thailandia, quindicesimo appuntamento del calendario mondiale. Sul circuito di Buriram Marc Marquez potrebbe già confermarsi campione del mondo, ...

Il bronzo di Eleonora Giorgi e il peso delle etichette : Oggi a Casa Atletica Italiana ci siamo svegliati stropicciati ma felici, è arrivata la prima medaglia, un bronzo, grazie all’impresa storica, anzi, eroica di Eleonora Anna Giorgi nella 50km di marcia. In una città dove è proibitivo già uscire dal microclima condizionato degli alberghi per fare quatt

Il sex toy che sfrutta intelligenza artificiale per fare sesso orale : (Foto: Autoblow) Campione di raccolta fondi su Indiegogo, Autoblow Ai è pronto a debuttare ufficialmente come il più evoluto sex toy dedicato al sesso orale per l’uomo. Il claim che accompagna questo gadget che utilizza l’intelligenza artificiale è che fornisce il “perfect blowjob” che si può tradurre in modo molto cauto come un servizio perfetto. Un preciso tipo di servizio, naturalmente. Autoblow è arrivato alla quarta generazione dopo aver ...

Atletica - Mondiali 2019 : tutti gli italiani in gara oggi (lunedì 30 settembre). A che ora gareggiano - programma e tv : oggi lunedì 30 settembre saranno impegnati solo 5 italiani ai Mondiali 2019 di Atletica leggera, a Doha (Qatar) dove va in scena la quarta giornata della rassegna iridata. Gloria Hooper aprirà le danze nelle batterie dei 200 metri e potrebbe sperare in un passaggio del turno che deve essere invece l’obiettivo minimo di Maria Benedicta Chigbolu sui 400 metri, Hassane Fofana e Lorenzo Perini si cimenteranno invece nelle batterie dei 110 ...

Nintendo Switch : la class action per il Joy-Con Drift ora include anche Switch Lite : Come riportato in una precedente notizia, anche alcuni modelli di Nintendo Switch Lite sono affetti dal fastidioso Joy-Con Drift. Per chi non lo sapesse, si tratta di un problema per cui la console registra dei movimenti da parte della levetta analogica di uno dei due controller, nonostante questa sia in posizione neutra, rendendo difficoltoso, se non addirittura esasperante, gestire al meglio la telecamera o i movimenti del personaggio.Un ...

Perché quando viaggiamo siamo costipati (e come migliorare la regolarità) : Questo articolo è stato pubblicato su HuffPostUsa ed è stato tradotto da Milena Sanfilippo Al mondo esistono due tipologie di persone: c’è chi durante e dopo un volo si sente gonfio e costipato, e poi ci sono i bugiardi!Se fai parte della prima schiera, allora saprai che ogni viaggio cela aspetti meno sfarzosi e instagrammabili. Ci sono anche il malessere, i crampi e l’irregolarità intestinale – ...

Governo - Ong Mediterranea chiede dissequestro Mare Jonio ora che Salvini non c'è più : L'approccio al tema migranti potrebbe segnare uno di quegli argomenti in cui il nuovo Governo giallorosso pare intenzionato a tracciare una linea di demarcazione tra la direzione politica del primo esecutivo presieduto da Giuseppe Conte e quello attuale. Lo sanno bene le Ong che, da tempo, pattugliano il mar Mediterraneo alla ricerca di migranti da salvare su barconi in difficoltà. Nei mesi di reggenza di Salvini al Viminale, hanno dovuto fare i ...

Balotelli e Napoli - due strade che si sfiorano ma non si incrociano mai : Una lunga storia quella di Balotelli e Napoli. Il feeling del neo attaccante del Brescia con la città è speciale, scrive Il Giornale. E’ a Napoli che è nata e vive sua figlia Pia. E’ qui che Super Mario trascorre le vacanze, tra Capri, Ischia,Positano, Amalfi e Sorrento. In città ha tante amicizie, “alcune semplici e disinteressate”, altre che invece lo hanno costretto più volte ad avere rapporti con tribunali e ...

Ciclismo - Mondiali 2019 oggi in tv : orario d’inizio e su che canale vederli. Programma e streaming : oggi si corre la prova in linea Elite maschile dei Mondiali 2019 di Ciclismo nello Yorkshire (Gran Bretagna). Questa rassegna iridata si conclude con la gara dei professionisti, con lo spettacolare duello tra i migliori corridori del mondo. L’obiettivo sarà quello di indossare la maglia iridata, che nell’ultima edizione è stata conquistata dallo spagnolo Alejandro Valverde. Il percorso è di 280 km con partenza da Leeds e arrivo ad Harrogate. Ci ...

Atletica - Mondiali 2019 : tutti gli italiani in gara oggi (domenica 29 settembre). A che ora gareggiano - programma e tv : oggi domenica 29 settembre saranno impegnati solo 4 italiani ai Mondiali 2019 di Atletica leggera, a Doha (Qatar) dove va in scena la terza giornata della rassegna iridata. Grande attesa per Antonella Palmisano che nella 20 km di marcia andrà a caccia di una medaglia dopo aver conquistato il bronzo due anni fa a Londra, la pugliese ha tutte le carte in regola per giocarsela e regalare gioie all’Italia. Nel tardo pomeriggio attesa per ...