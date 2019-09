6G Huawei sta lavorando ma mancano ancora 10 anni !

Installare Google Play Store apk su Huawei Mate 30 - Mate 30 Pro : Installare Google Play Store su Huawei Mate 30, Mate 30 Pro la guida uso smartphone per Installare Google Play Store su Huawei

Huawei svela le feature di Kirin A1 e conferma l'aumento delle vendite nonostante il ban USA : Huawei ha svelato le principali feature del nuovo chip per indossabili Kirin A1 e il suo CEO ha confermato i grandi risultati ottenuti nonostante il ban USA

Inarrestabile EMUI 10 : dal 27 settembre serie Huawei Mate 10 in prima linea con la beta : Arrivano piuttosto inaspettate alcune novità riguardanti la serie Huawei Mate 10, con alcuni smartphone che a partire da oggi 27 settembre sono stati inclusi nel programma beta di EMUI 10. Cosa sta succedendo più nello specifico? Dopo le ultime patch di agosto per il modello Pro trattato sulle nostre pagine poche settimane fa, questo venerdì occorre guardare avanti con alcune notizie per nulla scontate. Soprattutto per quanto concerne la ...

Le vendite globali di Huawei stanno andando bene e la società pensa a un Mate X con stilo : He Honglu, vicepresidente del business consumer di Huawei ha affermato che nonostante le incertezze e le grandi sfide, la società ha ancora mantenuto una rapida crescita nel mercato internazionale. Huawei sta inoltre brevettando uno smartphone pieghevole quasi identico al Mate X, ma con una penna stilo facile da riporre nella barra laterale.

Installazione servizi Google facile sul Huawei Mate 30 Pro : nessun blocco particolare : Il fatto che sul Huawei Mate 30 Pro, così come sul Mate 30, non siano stati inseriti di default i servizi di Google ha gettato un po' di sconforto sugli utenti che erano intenzionati ad acquistarlo. Il fastidio percepito è più che naturale, soprattutto per un mercato che è solito poggiare la propria esperienza sulle applicazioni del colosso di Mountain View. Il ban USA dello scorso maggio è alla base di questa situazione: qualora le cose ...

Google potrebbe aver reso semplice l'installazione delle sue app su Huawei Mate 30 Pro : Pare che il team di Google non abbia fatto nulla per mettere in difficoltà gli utenti che vogliono installare le Google Apps su Huawei Mate 30

Harmony Studio è la risposta di Huawei ad Android Studio : Harmony Studio è il nome che sembra dato al software per lo sviluppo di applicazioni per HarmonyOS, il nuovo sistema operativo presentato di recente da Huawei al Developer Conference di Agosto. Una scelta molto interessante perché potrebbe accelerare da subito lo sviluppo di contenuti per la piattaforma ormai prossima a debuttare, seppur in modo graduale.

Richard Yu - CEO di Huawei - ritiene che la guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti finirà in tempi brevi : Richard Yu, CEO di Huawei, crede che la guerra commerciale tra USA e Cina finirà a breve, rendendo possibile l'arrivo dei servizi Google sulla serie Mate 30.

Possibile installare le Google Apps sui Huawei Mate 30 : la procedura completa : Ormai è risaputo che i Huawei Mate 30, così come tutti gli altri smartphone del produttore cinese che verranno (a meno che la situazione del ban USA non venga in qualche modo risolta, cosa che non escludiamo), non presentino di default i servizi di Google per la mancata concessione della licenza del sistema operativo Android. La questione andrà di certo a penalizzare la nuova linea, soprattutto in Europa, dove gli utenti sono più che abituati ...

Huawei Mate 30 Pro Come impostare ora di accensione spegnimento automatico : Una delle funzioni più interessanti dello smartphone Android Huawei è la possibilità di accendere e spegnere il telefono automaticamente semplicemente utilizzando le funzioni presenti nella EMUI 10 Huawei Mate 30 Pro.

Incredibile Huawei Watch GT 2 - che costa anche poco : i dettagli : Ieri 19 settembre è stato anche il turno di Huawei Watch GT 2, il nuovo dispositivo indossabile del produttore cinese, equipaggiato con il processore Kirin A1, maggiormente ottimizzato dal punto di vista energetico. L'indossabile espone un display AMOLED da 1.39 pollici con risoluzione di 454 x 454 pixel, mantenendo il design del suo predecessore nella sostanza delle cose. Ottimo anche per effettuare chiamate, lo smartWatch consente ...

Cambia tutto con Huawei Assistant da oggi 19 settembre : almeno 4 scossoni in arrivo : L'evento di oggi organizzato da Huawei non ci ha parlato esclusivamente dei nuovi Mate 30, considerando il fatto che il colosso cinese ha svelato le carte anche a proposito di Huawei Assistant. Una piccola rivoluzione che avrà degli effetti anche per i dispositivi già presenti sul mercato. Insomma, dopo avervi svelato i principali punti di forza dei nuovi prodotti pronti all'esordio sul mercato tramite un articolo specifico, proviamo a capire ...

Ufficiale Huawei Assistant - incentrato su quattro punti cardine per coccolare l'utente : Il servizio va ad integrare l'ecosistema "offrendo un'esperienza intelligente e personalizzata che aumenterà la velocità di accesso alle informazioni"

Rassicurazioni per EMUI 10 su 13 smartphone Huawei della serie Nova e Y : lista al 18 settembre : Quando si parla dell'interfaccia EMUI 10 per smartphone Huawei, molto spesso si fa riferimento solo alla compatibilità con i modelli delle serie P e Mate, le più diffuse globalmente e di certo quelle di punta su cui il produttore punta maggiormente. C'è da dire tuttavia che anche gli esemplari Nova e Y sono "degni" del nuovo aggiornamento e i relativi proprietari, dunque, attendono notizie in merito al probabile rilascio. La fonte Huawei ...