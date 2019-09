Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2019), lasida sola per gli alberi che non abbatte. E’ il paradosso in cui è finita la Regione per i ritardi neglidegli ulivi colpiti dal batterio e la Regione, a causa di una delibera approvata nel 2018, è costretta are seconche oscillano dai mille ai 30mila euro per ogni pianta malata rimasta ancora in piedi. Oggetto delle multe, scattate nei giorni scorsi, sarebbero 18 alberi che si trovano a Ostuni, in provincia di Brindisi. Lesono inflitte dall’Osservatorio fitosanitario regionale che, in caso di inadempienze, è autorizzato are l’ente incaricato degli, in questo caso l’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali della(Arif). “Non siamo su scherzi a parte – commenta il copresidente del gruppo europeo Ecr-Fratelli d’Italia, Raffaele Fitto – ma siamo nella ...

TutteLeNotizie : Xylella, la Puglia multa se stessa per mancati abbattimenti. Le sanzioni varieranno da… - repubblica : Xylella, ritardi negli abbattimenti degli ulivi infetti: la Regione Puglia multa 'se stessa' - AleSalvi12 : RT @Miti_Vigliero: #mah Xylella, ritardi negli abbattimenti degli ulivi infetti: la Regione Puglia multa 'se stessa' -