WTA Pechino – Esordio positivo per Elina Svitolina | battuta in tre set la lettone

Fonte : sportfair

(Di domenica 29 settembre 2019) Buona la prima per l’ucraina nel torneo di, niente da fare per l’avversariache si arrende con il risultato di 6-7, 6-1, 6-2con vittoria pernel torneo di, la tennista ucraina supera in rimonta laSevastova, staccando il pass per i sedicesimi. Un avvio non esaltante per la numero tre del ranking, che perde il primo set al tie-break per poi rimontare la propria avversaria, stendendola con il risultato di 6-7, 6-1, 6-2. Buona dunque la prima per la, che nel prossimo turno se la vedrà con la cinese Wang.L'articolo WTAperin tre set laSevastova SPORTFAIR.

