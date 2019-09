WTA Beijing – Bene Osaka e Halep | Strycova cede a Venus Williams

Fonte : sportfair

(Di domenica 29 settembre 2019) Naomi, Simonasorridono al China Open: i risultati delle sfide del mattino Tante sfide nel mattino al “China Open”, torneo Wta Premier Mandatory dotato di un montepremi di 8.285.274 dollari che si disputa sui campi in cemento di Pechino, in Cina. Naomiha trionfato al primo turno del torneo cinese, mandando al tappeto Pegula in due set, col punteggio di 3-6, 6-7, dopo un’ora e 33 minuti di gioco.anche Simona: la rumena numero 6 al mondo ha asfaltato in un’ora e 13 minuti di gioco la svedese Peterson, con un doppio 6-1. Niente da fae invece per, che ha ceduto, solo al terzo set, a. La statunitense ha trionfato dopo due ore e 33 minuti di gioco col punteggio di 3-6, 6-4, 5-7.L'articolo WTA...

