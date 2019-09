Volley femminile | Coppa del Mondo 2019 | risultati e classifica finale La Cina vince il

Volley femminile - la Cina ha vinto la Coppa del Mondo! Quinto trionfo per Zhu Ting e compagne. I risultati di oggi e la classifica : La Cina ha vinto la Coppa del Mondo 2019 di Volley femminile, le Campionesse Olimpiche hanno conquistato il prestigioso trofeo con una giornata di anticipo: si tratta del Quinto trionfo della storia per le asiatiche in questa competizione quadriennale dopo le affermazioni del 1981, 1985, 2003, 2015. La corazzata di Lang Ping ha chiuso la pratica grazie al netto successo sulla rimaneggiata Serbia, un secco 3-0 contro le Campionesse del Mondo ...

Volley femminile - Qualificazioni Olimpiadi 2020 : il torneo europeo si giocherà ad Apeldoorn a gennaio. Definite le partecipanti : Sarà la città di Apeldoorn (Paesi Bassi) a ospitare il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Volley femminile. A partecipare all’evento saranno le migliori 8 squadre europee del ranking continentale escludendo Italia, Russia e Serbia che hanno già staccato il pass per la rassegna a cinque cerchi attraverso i tornei mondiali andati in scena a inizio agosto. L’evento si disputerà dal 7 al 12 ...

Volley femminile - Coppa del Mondo 2019 : risultati di oggi e classifica. Cina vicinissima al trofeo - USA batte Russia : La Cina è sempre più viCina alla conquista della Coppa del Mondo 2019 di Volley femminile che si sta disputando in Giappone. Le Campionesse Olimpiche hanno sconfitto l’Olanda per 3-1 e si confermano al comando della classifica con una vittoria di vantaggio sugli USA quando mancano due giornate al termine del torneo: alle asiatiche basterà un altro successo contro la rimaneggiata Serbia o contro la modesta Argentina per alzare al cielo il ...

Volley femminile - Alessia Orro : “Non bisogna fare l’errore di chiudersi - restare soli può essere molto pericoloso” : Finito l’incubo di Alessia Orro: qualche giorno fa è stato arrestato lo stalker che ha terrorizzato per mesi la pallavolista di Busto e della Nazionale. La palleggiatrice azzurra racconta quanto le è accaduto a “La Gazzetta dello Sport“, lanciando un messaggio di speranza e coraggio alle vittime di stalking. Il peggio sembra essere passato: “Ora sto meglio, decisamente meglio. Sono stati mesi di paura e ansia, ma ora sono ...

Volley femminile - Coppa del Mondo 2019 : risultati di oggi e classifica. Cina al comando - USA e Russia inseguono da vicino : La Cina si conferma in testa alla classifica della Coppa del Mondo 2019 di Volley femminile che si sta disputando in Giappone, le asiatiche proseguono la propria cavalcata da imbattute: otto vittorie in altrettante partite disputate, mancano tre giornate al termine del torneo e le Campionesse Olimpiche sembrano lanciatissime verso la conquista del trofeo. oggi è arrivato l’agevole successo contro il modesto Kenya (3-0): Zhu Ting è rimasta ...

Volley femminile - Coppa del Mondo 2019 : i risultati di oggi e la classifica. La Cina batte gli USA e vola in testa - Russia all’inseguimento : La Cina ha demolito gli USA con un roboante 3-0 nello scontro diretto che ha caratterizzato la settima giornata della Coppa del Mondo 2019 di Volley femminile in corso di svolgimento in Giappone. Le due squadre si trovavano al comando della classifica da imbattute, oggi le Campionesse Olimpiche si sono imposte in maniera netta e si sono avviCinate alla conquista del trofeo quando mancano quattro giornate al termine del torneo. Netta vittoria ...

Volley femminile - Coppa del Mondo 2019 : i risultati di oggi. Cina e USA al comando - battute Brasile e Giappone : USA e Cina si confermano al comando della classifica generale della Coppa del Mondo 2019 di Volley femminile al termine della sesta giornata (ne mancano cinque al termine del torneo). Oggi entrambe le Nazionali hanno vinto i propri incontri al tie-break: le asiatiche hanno avuto la meglio sul Brasile risalendo dal 2-1 grazie a ben 17 muri di squadra e alle prestazioni stellari di Xinyue Yuan (26 punti, 7 stampatone) e Zhu Ting (26) mentre alle ...

Volley femminile - Francesca Piccinini annuncia il suo ritiro : “E’ il momento di dire stop - voglio costruire una famiglia” : Uno dei simboli della Nazionale italiana di pallavolo femminile ha deciso di lasciare lo sport tanto amato e pensare a qualcos’altro. Francesca Piccinini, all’età di 40 anni, ha deciso di dire basta con la pallavolo, dopo aver vinto uno storico titolo mondiale nel 2002 con l’Italia e tanti altri riconoscimenti con i club (sette Champions League e cinque titoli nazionali) e la maglia azzurra. Una giocatrice che spostava i valori ...

Volley femminile - Coppa del Mondo 2019 : i risultati di oggi (19 settembre). Cina e USA al comando - perde l’Olanda : Cina e Olanda guidano la classifica generale della Coppa del Mondo 2019 di Volley femminile al termine della quinta giornata di gare: le due squadre si trovano al conando con 5 vittorie e 15 punti, sono entrambe imbattute quando ci avviciniamo al giro di boa del torneo che si sta disputando in Giappone. La compagine asiatica ha travolto il Giappone nell’attesissimo derby, Zhu Ting (14 punti) e Changning Zhang (19 punti, 5 aces) sono state ...

Volley femminile - Mondiali Under 18 : l’Italia si arrende sul più bello - argento per le azzurre. Gli USA vincono al tie-break : L’Italia non è riuscita nell’impresa di vincere i Mondiali Under 18 di Volley femminile, le azzurrine si sono dovute arrendere agli USA per 3-2 (25-17; 19-25; 25-18; 22-25; 15-10) nella Finale andata in scena a Ismailia (Egitto). La nostra Nazionale inseguiva il terzo titolo iridato consecutivo in questa categoria (quattro anni fa festeggiò la corazzata guidata da Paola Egonu, nel 2017 trionfò la formazione di Elena Pietrini, Sarah ...

Volley femminile - Coppa del Mondo 2019 : risultati di oggi e classifica. Brasile-Serbia 3-2. Vincono USA - Russia - Cina e Olanda : oggi è incominciata la Coppa del Mondo 2019 di Volley femminile, ultima competizione della stagione riservata alle Nazionali: 12 squadre si sfidano tra loro in Giappone in un avvincente round-robin, la prima classificata alzerà al cielo il trofeo ma a differenza delle passate edizioni non vengono messi in palio pass per le Olimpiadi e dunque la kermesse è stata snobbata da diverse atlete. Prima giornata caratterizzata dal big match tra Brasile e ...

Italia-USA - Finale Mondiali Volley femminile Under18 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Si giocherà quest’oggi la Finale dei Mondiali di volley femminile a livello Under 18, che oppone l’Italia agli Stati Uniti. Le azzurre allenate da Marco Mencarelli, nella semiFinale giocata ieri, hanno saputo compiere una rimonta ad altissimi livelli, vincendo dopo esser state in svantaggio di due set. Dall’altra parte, le americane si sono liberate del Brasile senza concedere loro alcun parziale. L’Italia è alla ricerca ...

Volley femminile - Mondiali Under 18 : Italia galattica - azzurre in Finale! Cina sconfitta al tie-break - ora sfida agli USA : Pazzesca magia dell’Italia ai Mondiali Under 18 di Volley femminile, la nostra Nazionale ha sconfitto la Cina per 3-2 (22-25; 19-25; 25-19; 25-19; 15-10) dopo 124 minuti di autentica battaglia a Ismailia (Egitto) e si è così qualificata per la Finale: l’appuntamento è per domani sabato 14 settembre (ore 19.00) contro gli USA che hanno liquidato il Brasile per 3-0. L’Italia andrà a caccia del terzo trionfo consecutivo nella ...