Volley | Europei 2019 Serbia-Slovenia | la finale “made in Italy” per il trono continentale

Serbia-Slovenia oggi - Finale Europei Volley 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : oggi domenica 29 settembre si gioca Serbia-Slovenia, Finale degli Europei 2019 di volley maschile: le due squadre si contenderanno il titolo continentale all’AccorHotels Arena di Parigi. La Serbia allenata da Boban Kovac ha sconfitto la Francia padrona di casa in semiFinale e va a caccia del terzo trionfo della sua storia mentre la Slovenia di coach Alberto Giuliani, dopo aver confezionato due imprese da urlo contro Russia e Polonia, ...

Polonia-Francia - Finale 3°-4° posto Europei Volley 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Polonia-Francia alla vigilia era probabilmente la Finale più accreditata degli Europei 2019 di volley ma varrà solo per il terzo posto. I campioni del mondo in carica hanno dovuto cedere il passo ad una Slovenia stratosferica. I padroni di casa hanno perso al tie-break contro una Serbia solidissima. Oggi alle ore 18.00 le due squadre si contenderanno l’ultimo posto sul podio continentale. Difficile stabilire da che parte pendano i ...

Volley - Finale Europei 2019 : Serbia-Slovenia. Data - programma - orario e tv : Serbia-Slovenia è la Finale degli Europei 2019 di Volley maschile che si giocherà domenica 29 settembre all’AccorHotels Arena di Parigi. Gli slavi hanno eliminato la Francia padrona di casa al termine di una semiFinale tiratissima conclusa al tie-break, i balcanici hanno invece firmato due imprese consecutive elimando Russia e Polonia. Si preannuncia una partita tiratissima, equilibrata e intensa anche se la formazione di Boban Kovac ...

LIVE Serbia-Francia 3-2 - Semifinale Europei Volley 2019 in DIRETTA : Atanasijevic stellare! I ragazzi di Kovac volano in finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.35 Grazie per aver seguito con noi le emozioni di questa lunghissima Semifinale degli Europei di volley 2019 e buona proseguimento di serata da OA Sport. 23.33 La Serbia ha giocato una partita quasi perfetta con un Atanasijevic che ha dimostrato di essere di un altro LIVEllo. I padroni di casa sono stati troppo discontinui. Hanno alternato momenti di grande volley con lunghi passaggi a ...

Volley - Europei 2019 : Serbia-Francia 3-2 - magia degli slavi! Atanasijevic e compagni volano in Finale - espugnata Parigi : La Serbia è la seconda finalista degli Europei 2019 di Volley maschile, gli slavi hanno sconfitto la Francia per 3-2 (23-25; 25-23; 25-21; 17-25; 15-7) davanti ai 13000 spettatori dell’AccorHotels Arena di Parigi che sono stati letteralmente gelati. La fiumana della capitale sperava di festeggiare insieme ai Galletti e invece gli uomini di Boban Kovac si sono inventati un’autentica magia, si sono imposti al tie-break dopo addirittura ...

LIVE Francia-Serbia 2-2 - Semifinale Europei Volley 2019 in DIRETTA : il tie-break deciderà la seconda finalista : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-17 La Francia porta il match al tie-break. 24-17 Boyer fortissimo, Petric non ci arriva nonostante la deviazione del muro. 24-17 Ancora un errore in attacco dei padroni di casa. 23-16 Errore in attacco di Lyneel, la Serbia ci prova. 23-15 Bellissima pipe di Lyneel, nulla da fare per la difesa. 22-15 Muro di Petric che sfida con lo sguardo Ngapeth. Alla fine i due si scambiano un segno ...

LIVE Francia-Serbia 1-2 - Semifinale Europei Volley 2019 in DIRETTA : i padroni di casa in vantaggio 12-8 nel quarto set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-8 Ivovic sbaglia ancora una volta al servizio. 12-8 Ivovic è bravissimo a giocare con le mani di Boyer. 12-7 Stampata di Lyneel in faccia ad Atanasijevic!!! 11-7 Ace Ngapeth aiutato dal nastro, per lui terzo punto diretto dal servizio. Time out per Kovac. 10-7 Ngapeth straripante in diagonale. 9-7 Podrascanin si rifà subito con un buonissimo primo tempo. 9-6 Legnata di Boyer sulla testa di ...

LIVE Francia-Serbia 1-2 - Semifinale Europei Volley 2019 in DIRETTA : i padroni di casa troppo fallosi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.47 La Serbia ha giocato un set di altissimo LIVEllo. I padroni di casa troppo imprecisi sia al servizio che in attacco. 21-25 Incredibile invasione di Ngapeth!!!!! Terzo set alla Serbia. 21-24 Lisinac difende una diagonale impressionate e Atanasijevic chiude con una diagonale strettissima. 21-23 Cambiata la decisione il tocco c’è. 22-22 Parallela out di Atanasijevic, chiesto il ...

LIVE Francia-Serbia 1-1 - Semifinale Europei Volley 2019 in DIRETTA : terzo parziale in equilibrio 16-16 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19-21 Grebennikov è miracoloso a fondo campo e Boyer chiude un punto importantissimo. 18-21 Secondo errore al servizio per Ngapeth. Il set sta sfuggendo di mano ai transalpini. 18-20 Boyer tira fortissimo su Podrascanin che non riesce a difendere. 17-20 Numero di Kovacevic che prova prima un pallonetto e nel contrattacco in extra rotazione la mette giù. Tillie chiama il time out. 17-19 ...

LIVE Francia-Serbia 1-1 - Semifinale Europei Volley 2019 in DIRETTA : Atanasijevic guida la riscossa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-0 Ma che giocatore Ngapeth!!!!! Difende il pallonetto avversario e contro il muro a tre appoggia la palla in posto cinque, 2-0 Disastro Serbia. Jovovic e Petric non si capiscono e spediscono all’ultimo istante la palla dall’altro lato. Ngapeth attacca subito e mette facilmente a terra. 1-0 Errore al servizio di Atanasijevic. Inizia il terzo set, al servizio la Serbia. 22.08 La ...

LIVE Francia-Serbia 1-0 - Semifinale Europei Volley 2019 in DIRETTA : i ragazzi di Kovac in vantaggio 13-8 nel secondo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11-18 Cortissimo il servizio di Petric. 10-18 Non si passa più! Kovacevic ferma in maniera ottimale la parallela di Patry. 10-17 Che colpo di Kovacevic!!!! Con una diagonale morbidissima. Francia in grande difficoltà. I transalpini devono reagire se vogliono rimanere attaccati al set. Time out per Tillie. 10-16 Servizio devastante di Petric, difesa male dai padroni di casa e Kovacevic chiude ...

LIVE Francia-Serbia 1-0 - Semifinale Europei Volley 2019 in DIRETTA : Ngapeth e Boyern guidano i padroni di casa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-5 Petric passa sulle mani aperte di Toniutti. 1-4 Dopo una serie decisamente positiva, sbaglia al servizio Atanasijevic. 0-4 Atanasijevic tira su Ngapeth che difende male. Il numero nove francese forza in attacco ma colpisce l’asta. 0-3 Atanasijevic mette ancora in difficoltà la ricezione avversaria e poi chiude con un bolide da seconda linea. 0-2 MONSTER BLOCK DI JOVOVIC!!!!! Finta ...

LIVE Serbia-Francia - Semifinale Europei Volley 2019 in DIRETTA : transalpini in vantaggio 13-9 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14-11 Petric gioca con le mani del muro e risolve una situazione quanto mai complicata, dopo una cattiva gestione in ricezione. 14-10 Ngapeth infila la palla tra le mani di Podrascanin e la rete. 13-10 Atanasijevic tira fortissimo al servizio, male la ricezione dei padroni di casa e Boyer forza l’attacco e sbaglia. 13-9 Boyer prova ad appoggiare una palla troppo attaccata alla rete ma ...

LIVE Serbia-Francia - Semifinale Europei Volley 2019 in DIRETTA : padroni di casa alla caccia della finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.32 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Francia-Serbia, Semifinale degli Europei maschili di volley 2019. Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Francia-Serbia, prima Semifinale degli Europei maschili di volley 2019. Le due squadre vengono da un percorso molto similare. I padroni di casa sono stati veramente formidabili sin qui e hanno vinto tutte le partite, concedendo un solo ...