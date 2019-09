Vittorio Cecchi Gori operata d' urgenza a Roma

Vittorio Cecchi Gori operato d’urgenza al Gemelli di Roma : Operazione d’urgenza nella notte, presso il Policlinico Gemelli di Roma, per Vittorio Cecchi Gori a causa di una appendicite acuta con peritonite: l’intervento, informa il nosocomio, è andato bene e al momento le condizioni del paziente sono stabili e il trend in miglioramento lascia prevedere una rapida dimissione dalla terapia intensiva post chirurgica. L'articolo Vittorio Cecchi Gori operato d’urgenza al Gemelli di Roma ...

Fallimento Fiorentina - Vittorio Cecchi Gori condannato a risarcire 19 milioni di euro : Il tribunale civile di Firenze ha condannato l’ex presidente della Fiorentina Vittorio Cecchi Gori a pagare oltre 19 milioni di euro di risarcimento danni per il Fallimento della società di calcio avvenuto nel 2002. I giudici hanno ritenuto l’imprenditore ed ex produttore cinematografico unico responsabile del dissesto.Continua a leggere

Vittorio Cecchi Gori : "Verdone - tra i pochi ad essermi rimasto vicino. Mia moglie mi ha dato forza per smascherare i banditi" : Vittorio Cecchi Gori ha raccontato il fallimento della propria avventura cinematografica e calcistica in un docu-film, Cecchi Gori - Una famiglia italiana, che verrà presentato durante la prossima edizione della Festa del Cinema di Roma, e in un'intervista concessa a Malcom Pagani per Vanity Fair.L'imprenditore fiorentino ha esordito, definendosi l'uomo "più truffato" in Italia, dichiarando che la storia del suo fallimento non è mai stata ...

