VIDEO F1 | GP Russia 2019 | le Mercedes approfittano dei guai delle Ferrari e piazzano la

VIDEO F1 - GP Russia 2019 : Charles Leclerc decide di cambiare gomme durante la Safety Car : Uno dei momenti decisivi del Gran Premio di Russia 2019 è stato sicuramente l’ingresso in pista della Safety Car dopo l’incidente della Williams di George Russell. Charles Leclerc, scivolato in seconda piazza dopo il valzer dei pit-stop alle spalle di Hamilton, ha deciso di comune accordo con la squadra di fermarsi ai box per montare gomme morbide nonostante la consapevolezza di perdere la posizione in pista rispetto alla seconda ...

VIDEO F1 - GP Russia 2019 : Lewis Hamilton taglia il traguardo e vince la gara di Sochi. L’ultimo giro della gara : Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Russia 2019 di Formula Uno, dopo una delle gare più sorprendenti degli ultimi tempi. L’inglese, che nel primo stint sembrava accontentarsi del terzo posto, approfitta prima del ko del motore di Sebastian Vettel, quindi della Virtual Safety Car per superare anche Charles Leclerc, per cogliere un successo quasi inatteso. Un finale di gara solidissimo ha permesso al campione del mondo un arrivo in ...

VIDEO Sebastian Vettel F1 - GP Russia 2019 : “Riportate i motori V12” : “Riportate i motori V12“, questo il messaggio via radio del tedesco Sebastian Vettel nel momento del proprio ritiro dal GP di Russia, sedicesimo round del Mondiale 2019 di F1. Un problema alla parte ibrida della monoposto che ha costretto il quattro volte iridato a fermarsi e causando la Virtual Safety Car che ha sorriso alle Mercedes, trionfanti con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Di seguito il VIDEO: VIDEO Sebastian Vettel F1, GP ...

Formula 1 – Semafori spenti a Sochi : il VIDEO della partenza del Gp di Russia : partenza super della Ferrari al Gp di Russia: Vettel supera Hamilton e Leclerc L’attesa è terminata: dopo lo spettacolo di ieri nelle qualifiche di Sochi, finalmente è tutto pronto per il Gp di Russia. Piloti posizionati in griglia, con Leclerc nella prima casella, davanti a Hamilton e Vettel, per dare il via ad una nuova appassionante battaglia. Semafori spenti dunque a Sochi: il Gp di Russia ha inizio. Un ottimo avvio della ...

VIDEO F1 - GP Russia 2019 : il meglio delle qualifiche : Sono state delle qualifiche particolarmente piene di emozioni, quelle del GP di Russia. A Sochi, però, la sostanza non è cambiata, ed è rimasta quella che da un mese abbondante sta vedendo Charles Leclerc dominare i sabati che precedono la gara. Una pole position, quella del monegasco, che lo accomuna a una leggenda come Michael Schumacher, unico in grado di fare quaterna con la Ferrari nella storia della casa di Maranello. Secondo posto per ...

VIDEO Charles Leclerc F1 - GP Russia 2019 : “Una prestazione estremamente positiva - continuate a chiamarmi il predestinato…” : E a Sochi arriva il poker! Charles Leclerc centra la quarta pole position consecutiva della sua stagione, dominando le qualifiche del Gran Premio di Russia 2019. Il monegasco impressiona nel Q3 andando subito ad abbattere il muro dell’1:42 e limando altri due decimi nel secondo tentativo con uno stellare 1:31.628 rifilando oltre quattro decimi sia a Lewis Hamilton, sia a Sebastian Vettel, che non è stato in grado di monopolizzare la prima ...

VIDEO F1 - Charles Leclerc agguanta la sesta pole position nel GP di Russia 2019 - ancora battuti Hamilton e Vettel : Le qualifiche del GP di Russia 2019 di F1 sono terminate con la sesta pole position stagionale di Charles Leclerc che, in un momento di forma veramente magico, sembra davvero non volersi fermarsi più. L’alfiere di Maranello, dopo le vittorie di Spa e Monza e il secondo posto a Singapore, continua a stupire e si mette nuovamente alle spalle i nove titoli iridati combinati di Lewis Hamilton e Sebastian Vettel; la griglia di partenza di ...

VIDEO Charles Leclerc - GP Russia 2019 : il giro perfetto valso la pole-position : Charles Leclerc non si ferma più. Il baby fenomeno della Ferrari conquista la quarta pole position consecutiva nelle qualifiche del GP di Russia 2019 di F1, trovando la sesta partenza al palo stagionale e continuando il suo momento di forma incredibile che lo vede addirittura imbattuto al sabato dal rientro delle vacanze estive. Riviviamo il giro perfetto che gli è valso la prima posizione anche in Russia, dove il monegasco ha portato la SF90 al ...

VIDEO F1 - Mattia Binotto avvisa : “Leclerc e Vettel dovranno aiutarsi nel GP di Russia” : Soddisfatto, ma anche concentrato. Il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, da un lato festeggia la pole position di Charles Leclerc (per il quale riserva parole al miele) dall’altro rimane decisamente con i piedi per terra in vista del Gran Premio di Russia 2019 di domani. Le due Ferrari, che come ammette Binotto sono molto più facili d guidare, scivolano di meno e consumano meglio le gomme, non sono state in grado di completare ...

VIDEO F1 - GP Russia 2019 : l’on-board sulla Ferrari di Charles Leclerc - pole-position stellare : Charles Leclerc non si ferma più e conquista la quarta pole position consecutiva imponendosi nettamente nelle qualifiche del Gran Premio di Russia 2019, sedicesimo round del Mondiale di Formula 1. Il monegasco è ormai entrato in trance agonistica nell’ultimo periodo, inoltre i progressi aerodinamici della Ferrari hanno proiettato Leclerc ad un livello attualmente impareggiabile per il compagno di squadra Sebastian Vettel e per gli altri ...

VIDEO F1 - GP Russia 2019 : highlights e sintesi delle qualifiche. Leclerc bastona tutti : Charles Leclerc ha conquistato la pole position del GP di Russia 2019, tappa del Mondiale F1 che va in scena a Sochi. Il monegasco si è letteralmente scatenato nelle qualifiche e domani scatterà al palo per la quarta volta consecutiva, il pilota della Ferrari andrà a caccia della vittoria ma ancora una volta se la dovrà vedere con Lewis Hamilton che con una zampata nel finale ha impedito la doppietta della Rossa: il britannico della Mercedes ha ...

VIDEO Charles Leclerc - GP Russia 2019 : una nuova magia del monegasco - pole da sogno a Sochi : Charles Leclerc non si ferma più e conquista la pole position anche del Gran Premio di Russia 2019 della Formula Uno. Sul tracciato di Sochi il monegasco ha illuminato il sabato con un giro perfetto che ha distanziato di oltre 4 decimi sia Lewis Hamilton, sia Sebastian Vettel. Per il classe 1997 si allunga il filotto di partenze al palo dopo Spa, Monza e Singapore e lo porta a raggiungere cifre che mancavano dal 2000, dai tempi di Michael ...

