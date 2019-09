VIDEO F1 | GP Russia 2019 | Charles Leclerc decide di cambiare gomme durante la Safety Car

Fonte : oasport

(Di domenica 29 settembre 2019) Uno dei momenti decisivi del Gran Premio diè stato sicuramente l’ingresso in pista dellaCar dopo l’incidente della Williams di George Russell., scivolato in seconda piazza dopo il valzer dei pit-stop alle spalle di Hamilton, ha deciso di comune accordo con la squadra di fermarsi ai box per montaremorbide nonostante la consapevolezza di perdere la posizione in pista rispetto alla seconda Mercedes guidata da Bottas. Di seguito ilcon la ricostruzione del dialogo via radio traed il box Ferrariil regime diCar.SPIEGAZIONE SOSTAGP: Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter FOTOCATTAGNI

SkySportF1 : ? Nessuno come @Charles_Leclerc nel 2019 ?? A Sochi la sesta pole della sua stagione ? - SkySportF1 : ?? On board per l'1.31.628 che vale la quarta pole consecutiva di @Charles_Leclerc ?? Con questo risultato è il primo… - SkySportF1 : ?? Il rammarico di #Vettel dopo le qualifiche ?? E il motivo del suo distacco da #Leclerc ? -