Video Empoli Perugia | 3-0 | | highlights | gol Decisiva doppietta di Mancuso | Serie B

Fonte : ilsussidiario

(Di domenica 29 settembre 2019), risultato finale 3-0,:e gol della partita, valida nella 6giornata del Campionato diB.

Inter : ?? | HIGHLIGHTS La prima vittoria! Gli highlights del match di @Inter_Women a Empoli: decisivo il rigore di Gloria… - Inter_Women : ? Il rigore decisivo di Empoli, la prima vittoria in Serie A: come avete esultato al gol? ????????????????????????????????… - FlorenceTV_ : Sono in corso nei seggi di Firenze e a Empoli le elezioni del Consiglio metropolitano di @CittaMetro_FI. Ecco il vo… -