Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2019 ore 16 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 29 SETTEMBRE 2019 ORE 15.20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PIOGGIA SULLA24 Roma TERAMO TRA CARSOLI E VICOVARO, PRESTATE ATTENZIONE ALLA SCARSA VIABILITA’ CODE SULLA REGIONALE DI FROSINONE E GAETA TRA VALLE CORSA E LENOLA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA A Roma CHIUSA VIA DEFORI IMPERIALI PER 150 ANNI DELLA FEDERAZIONE GINNASTICA ITALIANA DEVIATE LE LINEE BUS DI ZONA E IL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2019 ore 13 : 30 : Viabilità 29 SETTEMBRE 2019 ORE 13.20 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO DELLA MATTINATA CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA LA VIABILITA’ SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, SI PROCEDE A RILENTO TRA PRENESTINA E APPIA; IN ESTERNA, RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA TUSCOLANA. PERMANGONO CODE, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, SULLA VIA AURELIA, NEL TRATTO TRA CASTEL DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 29 SETTEMBRE 2019 ORE 12.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO UN INCIDENTE PROVOCA CODE SULLA A1 Roma-NAPOLI, NEL TRATTO TRA FERENTINO E ANAGNI, IN DIREZIONE Roma. LUNGHE CODE, ANCHE PER INCIDENTE, SULLA VIA AURELIA, NEL TRATTO CHE VA DAL RACCORDO ANULARE AD ARANOVA, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA. TRAFFICO CONGESTIONATO SUL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 29 SETTEMBRE 2019 ORE 11.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO SULLA A1 Roma-NAPOLI, SI STA IN FILA ALL’ALTEZZA DI FERENTINO, IN DIREZIONE Roma, IN SEGUITO AD UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA. SEMPRE A CAUSA DI UN INCIDENTE, SI REGISTRANO CODE SULLA VIA AURELIA, NEL TRATTO TRA CASTEL GUIDO E ARANOVA, IN DIREZIONE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 29 SETTEMBRE 2019 ORE 10.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO SCORREVOLE AL MOMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO INVITIAMO A PRESTARE ATTENZIONE A POSSIBILI RALLENTAMENTI SULLA A1 Roma- FIRENZE, DOVE SI REGISTRA UN INCIDENTE TRA ATTIGLIANO E ORVIETO, IN DIREZIONE FIRENZE. PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE LAVORI IN CORSO SULLA LINEA B/B1 DELLA METROPOLITANA, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2019 ore 09 : 30 : Viabilità 29 SETTEMBRE 2019 ORE 09.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE AL MOMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO NON SONO PRESENTI IMPEDIMENTI ALLA CIRCOLazioNE PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE LAVORI IN CORSO SULLA LINEA B/B1 DELLA METROPOLITANA, PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO CON LA LINEA C DEL COLOSSEO. ANCHE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2019 ore 09 : 30 : Viabilità 29 SETTEMBRE 2019 ORE 09.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE AL MOMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO NON SONO PRESENTI IMPEDIMENTI ALLA CIRCOLazioNE PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE LAVORI IN CORSO SULLA LINEA B/B1 DELLA METROPOLITANA, PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO CON LA LINEA C DEL COLOSSEO. ANCHE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2019 ore 08 : 30 : Viabilità 29 SETTEMBRE 2019 ORE 08.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE AL MOMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO NESSUN IMPEDIMENTO ALLA CIRCOLazioNE PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE LAVORI IN CORSO SULLA LINEA B/B1 DELLA METROPOLITANA, PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO CON LA LINEA C DEL COLOSSEO. ANCHE NELLA GIORNATA DI OGGI, DOMENICA 29 SETTEMBRE, IL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 29 SETTEMBRE 2019 ORE 07.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI COL PRIMO APPUNTAMENTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio VOLUMI DI TRAFFICO DECISAMENTE BASSI QUELLI REGISTRATI SULLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO AL MOMENTO NESSUN IMPEDIMENTO ALLA CIRCOLazioNE LE ALTRE NOTIZIE PROSEGUE OGGI, DOMENICA 29 SETTEMBRE, L’INTERRUZIONE DEL SERVIZIO SULLA LINEA B/B1 DELLA METROPOLITANA, PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2019 ore 19 : 30 : Viabilità 28 SETTEMBRE 2019 ORE 19:20 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON l’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE IN ESTERNA TROVIAMO CODE TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONE Roma SUD MENTRE IN INTERNA CODE TRA TUSCOLANA E APPIA SPOSTIAMOCI SULLA SALARIA,PERMANGONO CODE TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTONDO SCALO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ;SEMPRE SU VIA SALARIA INCOLONNAMENTI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2019 ore 18 : 30 : Viabilità 28 SETTEMBRE 2019 ORE 18:20 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE IN ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD SPOSTIAMOCI SULLA SALARIA,PERMANGONO CODE TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTONDO SCALO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ;SEMPRE SU VIA SALARIA CODE ALTEZZA PASSO CORESE IN DREZIONE DI MONTEROTONDO SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2019 ore 17 : 30 : Viabilità 28 SETTEMBRE 2019 ORE 17:20 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE IN ESTERNA TROVIAMO CODE TRA PONTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD SPOSTIAMOCI SULLA SALARIA,CODE TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTONDO SCALO DIREZIONE PASSO CORESE SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBI I SENSI PIU’ A SUD VERSO POMEZIA SULLA VIA DEL MARE, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 28 SETTEMBRE 2019 ORE 16:20 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE IN INTERNA, CODE IN DIMINUZIONE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA CASSIA BIS E SALARIA SULLA SALARIA SI STA IN CODA TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTONDO SCALO DIREZIONE PASSO CORESE SITUAZIONE ANNALOGA SULLA NOMENTANA ALTEZZA SANT’ALESSANDRO TRA VIA RINALDO D’AQUINO E RACCORDO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 28 SETTEMBRE 2019 ORE 15:20 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE IN INTERNA TROVIAMO CODE IN AUMENTO PER INCIDENTE TRA CASSIA BIS E SALARIA ,SI TRANSITA SU DUE CORSIE DI MARCIA. QUALCHE RALLENTAMENTO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA VIA DI TOR CERVARA E RACCORDO IN DREZIONE DI QUEST’ULTIMO SULLA SALARIA SI STA IN CODA TRA FONTE DI PAPA E ...