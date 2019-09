Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2019 ore 07 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2019 ore 19 : 30 : Viabilità 28 SETTEMBRE 2019 ORE 19:20 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON l’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE IN ESTERNA TROVIAMO CODE TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONE Roma SUD MENTRE IN INTERNA CODE TRA TUSCOLANA E APPIA SPOSTIAMOCI SULLA SALARIA,PERMANGONO CODE TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTONDO SCALO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ;SEMPRE SU VIA SALARIA INCOLONNAMENTI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2019 ore 18 : 30 : Viabilità 28 SETTEMBRE 2019 ORE 18:20 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE IN ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD SPOSTIAMOCI SULLA SALARIA,PERMANGONO CODE TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTONDO SCALO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ;SEMPRE SU VIA SALARIA CODE ALTEZZA PASSO CORESE IN DREZIONE DI MONTEROTONDO SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2019 ore 17 : 30 : Viabilità 28 SETTEMBRE 2019 ORE 17:20 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE IN ESTERNA TROVIAMO CODE TRA PONTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD SPOSTIAMOCI SULLA SALARIA,CODE TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTONDO SCALO DIREZIONE PASSO CORESE SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBI I SENSI PIU’ A SUD VERSO POMEZIA SULLA VIA DEL MARE, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 28 SETTEMBRE 2019 ORE 16:20 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE IN INTERNA, CODE IN DIMINUZIONE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA CASSIA BIS E SALARIA SULLA SALARIA SI STA IN CODA TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTONDO SCALO DIREZIONE PASSO CORESE SITUAZIONE ANNALOGA SULLA NOMENTANA ALTEZZA SANT’ALESSANDRO TRA VIA RINALDO D’AQUINO E RACCORDO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 28 SETTEMBRE 2019 ORE 15:20 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE IN INTERNA TROVIAMO CODE IN AUMENTO PER INCIDENTE TRA CASSIA BIS E SALARIA ,SI TRANSITA SU DUE CORSIE DI MARCIA. QUALCHE RALLENTAMENTO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA VIA DI TOR CERVARA E RACCORDO IN DREZIONE DI QUEST’ULTIMO SULLA SALARIA SI STA IN CODA TRA FONTE DI PAPA E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2019 ore 13 : 30 : Viabilità 28 SETTEMBRE 2019 ORE 13.20 GIN PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA, PER UN INCIDENTE CODE TRA GLI SVINCOLI PRENESTINA E TUSCOLANA IN ESTERNA RALLENTAMENTI, QUI PER TRAFFICO ITNENSO TRA APPIA E TUSCOLANA SULLA VIA APPIA CODE A TRATTI TRA IL BIVIO PER CIAMPINO E FRATTOCCHIE, IN DIREZIONE ALBANO LAZIALE CI SPOSTIAMO SULLA SALARIA CODE DA FONTE DI PAPA A ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 28 SETTEMBRE 2019 ORE 12.20 GIN PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA, RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA LA CIRCOLazioNE E’, AL MOMENTO REGOLARE TRA GLI SVINCOLI TIBURTINA E NOMENTANA BIS SEMPRE IN ESTERNA, CI SONO RALLENTAMENTI MA PER TRAFFICO INTENSO TRA APPIA E TUSCOLANA POI RALLENTAMENT E CODE SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO INTERESSANO LA TIBURTINA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 28 SETTEMBRE 2019 ORE 11.20 GIN PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA VIA FLAMINIA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DEI DUE PONTI, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI E CODE INTERESSANO LA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE, NEI DUE SENSI DI MARCIA LA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA, NELLE DUE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 28 SETTEMBRE 2019 ORE 10.20 GIN PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE CODE IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI APPIA E TUSCOLANA SULLA SALARIA CODE TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA, NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA FLAMINIA UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE DA VIA VITORCHIANO AL RACCORDO, IN USCITA DA Roma SULLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2019 ore 09 : 30 : Viabilità 28 SETTEMBRE 2019 ORE 08.20 GIN PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA CRISTOFORO COLOMBO PRIMI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA DEL MARE E LA PARALLELA VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DI CASAL BERNOCCHI, IN DIREZIONE RACCORDO ALTRI RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DOMENICA 29 SETTEMBRE RITORNA LA “CARDIO RACE” A Roma NELL’AREA DEL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2019 ore 09 : 30 : Viabilità 28 SETTEMBRE 2019 ORE 08.20 GIN PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA CRISTOFORO COLOMBO PRIMI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA DEL MARE E LA PARALLELA VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DI CASAL BERNOCCHI, IN DIREZIONE RACCORDO ALTRI RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DOMENICA 29 SETTEMBRE RITORNA LA “CARDIO RACE” A Roma NELL’AREA DEL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2019 ore 08 : 30 : Viabilità 28 SETTEMBRE 2019 ORE 08.20 GIN PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO E’ REGOLARE AL MOMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO NON CI SONO IMPEDIMENTI ALLA CIRCOLazioNE CAMBIAMO ARGOMENTO IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO QUESTO FINE SETTIMANA, SABATO 28 E DOMENICA 29 SETTEMBRE SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA IL SERVIZIO E’ INTERROTTO SULLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA PER ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 28 SETTEMBRE 2019 ORE 07.20 GIN PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI COL PRIMO APPUNTAMENTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio VOLUMI DI TRAFFICO DECISAMENTE BASSI QUELLI REGISTRATI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO AL MOMENTO NESSUN IMPEDIMENTO ALLA CIRCOLazioNE LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO PUBBLICO QUESTO FINE SETTIMANA, SABATO 28 E DOMENICA 29 SETTEMBRE SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA IL SERVIZIO SI TRASFERISCE SU GOMMA SULLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 27 SETTEMBRE 2019 ORE 20:20 MARCO CILUFFO: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’ULTIMO NOTIZIARIO DELLA VIABILITA’ DELLA Regione Lazio: ANDIAMO SUL RACCORDO CODE E RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE TRIONFALE E LABARO E PROSEGUENDO PIU AVANTI SEMPRE PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA BUFALOTTA CASILINA MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO SOSTENUTO TRA USCITA LA PISANA E USCITA CASILINA DOVE REGISTRIAMO UN INCIDENTE AD ...