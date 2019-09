Verona | si butta a terra e finge di essere stato investito sulle strisce pedonali | la

Verona Basketball Cup 2019 – L’Italia si butta via nel finale - la Russia rimonta e si prende il successo sulla sirena : Gli azzurri di coach Sacchetti dominano il match per 38 minuti, ma nel finale abbassano il ritmo e vengono rimontati dalla Russia L’Italia non riesce a bissare il successo di ieri nella Verona Basketball Cup 2019, gli azzurri di coach Sacchetti cedono infatti alla Russia con il punteggio di 70-72, dopo aver dominato in lungo e in largo la partita per 38 minuti. La tripla a un secondo dalla fine di Fridzon toglie il sorriso dal viso ...

Ezio Bosso debutta all’Arena : «Se non ci fosse Verona non sarei nato» : Domenica 11 agosto il grande affresco di poesia medievale in musica risuonerà per la terza volta tra le antiche pietre areniane per festeggiare l’atteso debutto del Maestro Ezio Bosso sul più grande e antico palco lirico del mondo in una stagione che ogni giorno si arricchisce di importanti presenze internazionali. Protagonisti della serata l’Orchestra areniana, le voci del Soprano Ruth Iniesta, del Controtenore Raffaele Pe e del Baritono Mario ...