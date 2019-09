Verissimo | Rosanna Lambertucci racconta il dramma | L' emorragia | mia figlia

Rosanna Lambertucci ricorda la figlia a Verissimo : Ho scoperto anni dopo che era stata seppellita : Nella nuova puntata di Verissimo, il talk show del sabato pomeriggio condotto da Silvia Toffanin e trasmesso su Canale 5, è apparsa tra gli ospiti in studio la conduttrice Rosanna Lambertucci, la quale ha rivelato al grande pubblico alcuni dolori vissuti in passato e tenuti a lungo top secret, sulla sua vita. Nel corso del suo intervento in studio, l'ex volto di Domenica in ha parlato della morte del padre, provocata da un incidente stradale, a ...