Uragano Lorenzo raggiunge categoria 5 | evento storico Allerta massima sulle Azzorre

Fonte : inmeteo

(Di domenica 29 settembre 2019) Come spesso avviene in presenza dei cicloni tropicali, le previsioni modellistiche mostrano grandi difficoltà nel delinearne la potenza e la corretta traiettoria. E così in barba ai modelli...

Pietro__Bruno : RT @MeteoExpert: Occhi puntati sull'Atlantico ?? #Lorenzo è già entrato nella storia: nessun uragano di categoria 5 si era mai formato così… - somesnowbird : RT @Emergenza24: UPDATE [29.09-08:00] #Azzorre #Irlanda #RegnoUnito #UK preoccupazione per possibile passaggio #URAGANO #Lorenzo – Informaz… - sulsitodisimone : RT @Emergenza24: UPDATE [29.09-08:00] #Azzorre #Irlanda #RegnoUnito #UK preoccupazione per possibile passaggio #URAGANO #Lorenzo – Informaz… -