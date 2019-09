UNA VITA | anticipazioni puntata del 30 settembre e 1° ottobre 2019

UNA Vita/ Anticipazioni 29 settembre : Ursula semina il panico ad Acacias 38 : Una Vita, Anticipazioni del 29 settembre 2019, su Canale 5. Liberto è ancora in ospedale e si deve operare. Celia vuole che Trini si faccia visitare.

UNA VITA - anticipazioni : Ursula torna ad Acacias ma è costretta a mendicare : Ursula e Samuel - Una Vita Inatteso ritorno di Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) nelle puntate di Una Vita in onda nei prossimi giorni su Canale 5: dopo essere stata dimessa dalla clinica psichiatrica, l’anziana donna si recherà infatti a calle Acacias in cerca di Blanca (Elena Gonzalez) e Moises, ma si scontrerà con il figliastro Samuel Alday (Juan Gareda), che non esiterà a cacciarla di casa in malo modo. Visto che non avrà nessuno su ...

UNA VITA - anticipazioni puntate straniere : un nuovo tranello : Una Vita, anticipazioni trame puntate spagnole: la verità sul passato di Lucia Lucia e Samuel saranno al centro delle trame delle prossime puntate di Una Vita, insieme a Padre Telmo. Presto verrà a galla la verità sul passato della cugina di Celia. Lucia sarà frutto della relazione “peccaminosa” dei Marchesi di Valmez. La coppia scoprì che aveva un legame di parentela, per non mandare all’aria il sacramento, fece giuramento ...

Anticipazioni Il Segreto dal 29 settembre : Roberto muore - Prudencio inizia UNA nuova vita : Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle Anticipazioni della soap opera Il Segreto, in onda per tutta la settimana, a partire da oggi domenica 29 settembre fino al prossimo 5 ottobre su Canale 5. Le trame rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena che riguarderanno soprattutto Roberto, il quale sarà vittima dell'ennesimo piano diabolico messo in atto da donna Francisca. E poi ancora Prudencio sarà pronto ad iniziare una nuova ...

UNA VITA Anticipazioni Spagnole : La Vendetta di Ursula! : Anticipazioni Una Vita puntate Spagnole: il futuro di Ursula non è rose e fiori, ma la perfida donna non cambia mai il suo carattere. Lo conferma Montse Alcoverro, l’attrice che la interpreta… Ursula è stato per lungo tempo uno dei personaggi più cattivi della soap. Nel corso della sua storia è anche finita in manicomio ed è apparsa intenzionata a redimersi, ma nelle puntate in onda in Spagna le cose sono radicalmente cambiate. ...

UNA VITA - trame italiane : Casilda apprende di essere figlia di Maximiliano e Maria : La soap opera spagnola Una vita intrattiene numerosi telespettatori ogni giorno. L'appuntamento è fissato dal lunedì al venerdì alle 14:10 sulla quinta rete televisiva del nostro Paese. Le anticipazioni italiane preannunciano sconvolgenti colpi di scena. Uno tra questi riguarda proprio Casilda Escolano. Pare che la domestica di donna Rosina sia la figlia del defunto Maximiliano Hidalgo (Mariano Llorente), nata da una sua relazione ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di domenica 29 settembre 2019 : anticipazioni puntata 829 e 830 di Una VITA di domenica 29 settembre 2019: Liberto sta male e sarà operato presto dal dottor Higinio. Rosina, Leonor e Susana sono disperate, ma si fidano del chirurgo. Telmo intende organizzare un’orazione per i feriti dell’attentato e inVITA gli abitanti del quartiere, approfittandone anche per presentarsi. Il sacerdote, inoltre, promette a Lucia di indagare ancora sulla sua croce di legno. Le ...

UNA VITA - spoiler Spagna : uno sconosciuto interrompe le nozze di Felipe e Marcia : Gli spoiler di Una Vita in onda da lunedì 30 settembre a venerdì 4 ottobre in Spagna, si soffermano sulle nozze di Felipe Alvarez Hermoso e la brasiliana Marcia. Scendendo nel dettaglio, Donna Susana comincerà a provare gelosia quando vedrà Armando e Felicia insieme. Un comportamento che sarà notato da Rosina, la quale confermerà a Liberto che la Seler è invidiosa della madre di Emilio. Intanto l'avvocato offrirà ospitalità alla fidanzata, dopo ...

UNA VITA Anticipazioni 29 settembre 2019 : Trini si sente male mentre Lucia si confessa con Telmo : Trini ha continui mancamenti mentre Lucia si confessa con Padre Telmo, rivelandogli i suoi dubbi riguardo il ritratto della Marchesa de Valmez.

UNA VITA - spoiler : Fabiana mette in guardia Casilda dalla madre Maria : Sono sempre più movimentate le trame della soap opera Una Vita. I protagonisti delle nuove puntate italiane, in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, saranno il falso medico Higinio Baeza (Diego Martin) e la sua amata Maria (Iolanda Muinos). I due approderanno ad Acacias 38 per migliorare la loro condizione economica con un tremendo inganno. Colei che fingerà di essere la domestica del dottore che ha salvato la ...