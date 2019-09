Una vacanza nel deserto da 5mila euro a notte per Miley Cyrus

Miley Cyrus si sta lasciando alle spalle il breakup da Kaitlynn Carter con Una vacanza in famiglia : Mamma Tish e la sorella Brandi al suo fianco The post Miley Cyrus si sta lasciando alle spalle il breakup da Kaitlynn Carter con una vacanza in famiglia appeared first on News Mtv Italia.

Incidente mentre è in vacanza con i genitori in Tunisia - muore Una bimba italiana di 10 anni : La piccola, che viveva in Brianza insieme ai genitori, stava tornando da un’escursione insieme alla famiglia

Cade in mare e muore per Una foto : la vittima è un architetto russo in vacanza in Sardegna : È stato identificato l’uomo morto nel mare di S'Archittu a Cuglieri (Oristano) dopo essere caduto in acqua da uno scoglio mentre fotografava il mare in tempesta. Si tratta di un turista straniero, un architetto di nazionalità russa che era ospite di un albergo a Porto Alabe nella marina di Tresnuraghes.Continua a leggere

Sardegna - scatta Una foto da Una scogliera e precipita in mare : ragazzo morto in vacanza : Un ragazzo è morto dopo essere precipitato in mare da una scogliera dove stava scattando delle foto. La tragedia è avvenuta a S'Archittu, nel comune di Cuglieri (Oristano), sulla...

Elodie Patrizi - topless in vacanza con Mahmood tra selfie e tuffi sfortUnati : Elodie e Mahmood si godono gli ultimi giorni di mare prima di tornare ai numerosi impegni arrivati col successo che li ha travolti nell’ultimo anno. Nell’uscita in barca la cantante nata ad “Amici” sfoggia un topless da urlo, mentre il collega si ferisce alla testa a causa di alcuni ricci. A Porto Cervo i cantanti, fotografati da “Chi”, trascorrono il tempo in barca. Elodie si fa scattare alcune foto poi, per prendere un’abbronzatura più ...

Zendaya in vacanza con la co-star Jacob Elordi e partono i rumors su Una possibile relazione : Hanno recitato insieme in "Euphoria" The post Zendaya in vacanza con la co-star Jacob Elordi e partono i rumors su una possibile relazione appeared first on News Mtv Italia.

Si droga - sale in auto e investe Una bimba di 8 anni in vacanza con la famiglia : Strafatto di cocaina era fuggito a bordo dell'auto priva di assicurazione e revisione, senza prestare soccorsi. L'uomo - un...

Emma Marrone - dubbi sul nuovo amore : vacanza col fratello e nessUna smentita al gossip : Da qualche giorno, si sta facendo un gran parlare di Emma Marrone e del suo presunto nuovo fidanzato: dopo che "Chi" ha paparazzato la cantante con Nikolai Danielsen, in tanti hanno pensato che per lei fosse finalmente arrivato l'uomo giusto. In realtà, del bel modello si sono perse le tracce dopo la chiacchierata vacanza a Capri: la vincitrice di Amici si è rilassata una settimana a Formentera con il fratello ed ora è tornata a Roma con ...

Can Yaman : nuove tappe vacanza in Italia - l’attore confessa Una speranza : Vacanze in Italia per Can Yaman: le nuove tappe dell’attore Can Yaman ha avuto un successo stratosferico interpretando Ferit Aslan in Bitter Sweet, e non dimentichiamoci che avrà la possibilità di farsi conoscere ancor di più in Occidente con la soap opera turca Erkenci Kus, la cui messa in onda non è stata ancora confermata […] L'articolo Can Yaman: nuove tappe vacanza in Italia, l’attore confessa una speranza proviene da ...

Emma Marrone e il modello Nikolai Danielsen - se galeotta è Una vacanza a Capri : Emma Marrone, Essere Qui Boom Edition 2018Emma Marrone, Essere Qui Boom Edition 2018Emma Marrone, Essere Qui Boom Edition 2018Emma Marrone, Essere Qui Boom Edition 2018Emma Marrone, Essere Qui Boom Edition 2018galeotta è stata una vacanza a Capri? Chissà. L’ultimo gossip di quest’estate 2019 punta su una ipotetica nuova coppia: Emma Marrone e il modello Nikolai Danielsen. I due hanno trascorso qualche giorno in barca, in compagnia di ...

Giulio Raselli viene scoperto in vacanza con Una donna : il trono sarebbe a rischio : Mancano ormai poche settimane all'inizio delle registrazioni della nuova stagione di Uomini e donne, il popolare dating show dei sentimenti di Canale 5, ideato e condotto da Maria De Filippi. In queste ore, però, circolano già le prime indiscrezioni su quelli che sarebbero i nuovi possibili tronisti della trasmissione da settembre e tra i candidati in pole position sembrerebbe esserci anche Giulio Raselli, ex corteggiatore di Giulia Cavaglià e ...

Federica Pellegrini diserta Formentera : «Vacanza in Una località segreta con Matteo Giunta» : Da quando Federica Pellegrini ha messo fine alla sua relazione con Filippo Magnini, ora felicemente fidanzata con l’ex velina Giorgia Palmas, è rimasta ufficialmente single. Da tempo però si rincorrono le voci che la vorrebbero fidanzata col suo allenatore, Matteo Giunta. Non c’è nulla di ufficiale anche se diversi indizi hanno fatto pensare a un loro legame e ora arriva il settimanale “Chi”, diretto da Alfonso Signorini, che li vorrebbe in ...

Lecce - si tuffa da Una scogliera ma batte la testa : grave un 16enne in vacanza : Un tuffo pericoloso da una scogliera potrebbe costare caro ad un ragazzo di 16 anni, originario del Trentino, in vacanza in Puglia. Il giovane, infatti, si è gettato in mare dal costone roccioso dell'Orsetta a Torre dell’Orso, nel comune di Melendugno, in Salento, dove era arrivato solo ieri con i genitori per trascorrere le vacanze estive. Si è lanciato con una capriola in un tratto transennato per pericolo di crollo. Dopo essersi tuffato da ...