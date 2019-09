Una statua per i migranti a Piazza San Pietro Il Papa | Ricordi a tutti la sfida

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 29 settembre 2019) Al termine della messa per la 105/a Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato e della recita dell’Angelus,Francesco, dopo aver salutato sul sagrato di Sani cardinali, i vescovi e i sacerdoti presenti, è salito sulla ‘mobile’ scoperta per fare il giro tra la folla dei fedeli in, oggi composta in gran numero anche dadi tutte le nazionalità.“In unione con i fedeli di tutte le Diocesi del mondo abbiamo celebrato la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, per riaffermare la necessità che nessuno rimanga escluso dalla società, che sia un cittadino residente da molto tempo o un nuovo arrivato”, ha detto Francesco. “Per sottolineare tale impegno - ha sottolineato -, tra poco inaugurerò la scultura che ha come tema queste parole della Lettera agli Ebrei: ’Non dimenticate ...

pensivin : RT @RadioSavana: #ImamBergoglio ha inaugurato una statua per le risorseINPS in piazza S.Pietro raffigurante una zattera; 'preoccupazione am… - RadioSavana : #ImamBergoglio ha inaugurato una statua per le risorseINPS in piazza S.Pietro raffigurante una zattera; 'preoccupaz… - RobertoBortone : RT @agensir: In Piazza San Pietro spicca una statua raffigurante #migranti di varie culture. A inaugurarla oggi è stato #PapaFrancesco: “Fa… -