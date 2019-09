Una penale da 30mila euro per gli eletti che lasciano il Pd in Umbria

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 29 settembre 2019) Una multa diper chi lascia il Pd in. Sarebbe questa, secondo il Messaggero, la misura dal commissario locale del partito, Walter Verini, per evitare la fuga verso Italia Viva. Dopo la consegna delle liste dei candidati alle regionali del 27 ottobre in Corte d’Appello, il gruppo dem in corsa per il consiglio regionale è stato convocato da un notaio per firmare le candidature. Il Messaggero riporta le dichiarazioni di uno di loro:Già una novità rispetto al passato, quando era il notaio a presentarsi al partito. Ma c’è dell’altro: Stavolta, insieme ai documenti standard, i candidati si sono trovati sotto il naso pure un contratto con tanto di. Gliche decideranno di lasciare il partito prima di fine legislatura dovranno versare alla segreteria regionale. Lo schema è stato studiato ...

