Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2019) “Chiamatelo risarcimento, penalità o indennizzo. Perché di questo si tratta, il vincolo di mandato non c’entra nulla”. Il commissario Waltersta portando il Pd al voto del 27 ottobre e difende la “clausola del rimborso” di 30mila da parte dell’eletto cheintrodotta proprio inall’atto della candidatura. La notizia viene letta in funzione antirenziana ed evoca il tema del vincolo di mandato, cioé la battaglia abolizionista storica del Movimento condivisa – almeno a parole – anche da Lega e Forza Italia. “Un equivoco” secondoperché “non viene compressa o condizionata in alcun modo la libertà di votare in dissenso o di fare battaglie fuori dal partito su certe leggi che non si condividono. È un gesto di riparazione deldi immagine e politico al partito che ti ha eletto, come ...

erregi69 : Umbria, sanzione Pd contro cambi casacca. Verini: “Risarcimento per danno economico e di immagine. Vincolo mandato… - TutteLeNotizie : Umbria, sanzione Pd contro cambi casacca. Verini: “Risarcimento per danno economico e di… - Cascavel47 : Umbria, sanzione Pd contro cambi casacca. Verini: “Risarcimento per danno economico e di immagine. Vincolo mandato… -