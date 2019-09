Ultime Notizie Roma del 29-09-2019 ore 18 | 10

Ultime Notizie Roma del 29-09-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio della redazione Gabriella Luigi in studio parliamo di immigrazione tre sbarchi in poche ore a Lampedusa sono approvate complessivamente 80 migranti ieri sera due piccoli azioni ciascuna con 25 persone a bordo sono stato intercettato a poca distanza dall’isola dalle motovedette della capitaneria di porto e della Guardia di Finanza tutti sono stati ...

Ultime Notizie Roma del 29-09-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati in ascolto dalla Grazie Francesco Vitale in studio i democratici. non votare l’impeachment di Donald Trump per la fine di novembre secondo indiscrezioni riportate dalla CNN Travel il capo dello staff della Casa Bianca mulani il presidente americano sarebbe Infatti frustrato dalla sua mancanza di strategia dopo la pubblicazione della telefonata con zielinski È scandaloso quello che democratici ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Filippo Tortu 7° nei 100 metri - 29 settembre - : Ultime notizie di oggi, 29 settembre 2019: Filippo Tortu settimo nella finale dei 100 metri piani ai Mondiali di Doha. Berlusconi agita il centrodestra.

Ultime Notizie Roma del 28-09-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale la Buonasera della redazione appuntamento con l’informazione Gabriele Luigi in studio il premier Giuseppe Conte è intervenuto al villaggio Coldiretti a Bologna da dove arriva dito la centralità dell’Agricoltura nel Grigno Dil promesso dal governo Intanto è tornato a parlare anche dei dati perché a suo avviso la decisione degli Stati Uniti di applicarli a prodotti europei farebbe molto male ...

Ultime Notizie Roma del 28-09-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio indagato per omicidio stradale plurimo il giovane che era alla guida dell’auto che ribaltando sia schiantandosi contro un albero ha provocato la morte di 3 giovani Di 21 e 29 anni che tornavano da una serata in discoteca nel ferrarese dalle analisi aveva un tasso alcolemico di un grammo e 30 di alcol su litro di ...

Ultime Notizie Roma del 28-09-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale 1 Buon pomeriggio della redazione Gabriella Luigi in studio la cantante Emma Marrone posta su Instagram una foto del braccialetto dell’ospedale dove si è operata e rassicura i fan ho finalmente tolto questo braccialetto Me lo conserverò per sempre dura ma è andata queste le sue parole affidate Social la cantante che aveva annunciato nei giorni scorsi gli dovresti prendere una pausa per problemi di salute ...

Ultime Notizie Roma del 28-09-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla stazione da Francesco Vitale in studio primatesta nell’ucraina Gates Talker l’inviato speciale americano in Ucraina si è dimesso un giorno dopo la diffusione della di luce di 1007 talpa sulla telefonata in cui presidente Donald Trump Chiese quello ucraino Wladimir zielinski di indagare bene sul tentativo di insabbiare la lo riferisce la CNN Walker citato nella ...

Ultime Notizie Roma del 28-09-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio poco dopo l’apertura delle Urne per le elezioni presidenziali almeno 15 persone sono rimaste ferite sabato a causa di un esplosione di una bomba di un seggio elettorale a kandahar nel sud dell’Afghanistan riferisce un funzionario dell’ospedale locale e ieri in quasi 160 città italiane 27 paesi del mondo i giovani sono scesi in piazza per ...