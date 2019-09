Ulisse contro Amici Celebrities vince sfida del sabato

Amici Celebrities contro Ulisse! Maria De Filippi perde con Alberto Angela : Amici Celebrities si conferma sui dati della scorsa settimana ma perde la sfida del prime time con Alberto Angela e il suo Ulisse. Il programma di divulgazione scientifica ha ottenuto 3.614.000, 20% di share, contro i 3.066.000, 19,45% di Amici Celebrities Nonostante la sconfitta non si può dire comunque che i risultati siano insoddisfacenti per Mediaset perché il talent show per Vip di Maria De Filippi riesce a mantenersi su buoni numeri ...