Ulisse batte Amici Celebrities | Angela vince con Da Vinci E nel talent liti incrociate

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2019) Se da una partepreme l’acceleratore sulle polemiche per movimentare il format, dall’altracelebra i 500 anni dalla morte di Leonardo Dacon super ospiti Roberto Benigni, Giorgia e Gigi Proietti. E alla fine, la scelta dello “speciale” di Albertopremia. La trasmissione di Rai 1 chiude a mezzanotte circa, crescendo negli ascolti con 3.614.000 e il 20% di share. Ildi Maria De Filippi invece termina un’ora dopo, attestandosi con una media di 3.066.000 telespettatori e il 19.45% di share, nonostante nella seconda puntata non siano mancati, appunto, scambi al veleno. Gli eliminati disono stati Cristina Donadio e Joe Bastianich. Proprio lui ha movimentato la serata, diventando oggetto di polemiche in una discussione con una scatenata Platinette che lo ha accusato di essere più presuntuoso che ...

