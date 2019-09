Udinese-Bologna | le parole degli allenatori | Tudor si complimenta con i suoi | De Leo

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 29 settembre 2019) “Abbiamo fatto una buona partita in un momento difficile, complimenti ai ragazzi. Questo ci dà più tranquillità per lavorare meglio e migliorare”. Così Igor, allenatore dell’, commenta ai microfoni di RadioRai la vittoria contro il. “Non era facile perchè non raccogliendo tanto si perdono sicurezze. Ma oggi è andata bene e siamo contenti così”, ha aggiunto il tecnico croato. “In attacco stiamo recuperando giocatori importanti come Okaka e Pussetto, ma dobbiamo essere più concreti. In difesa stiamo facendo bene e dobbiamo continuare così”, ha concluso. “L’approccio è stato buono, avevamo chiesto di mettere la gara su piano della qualità e del gioco. Nel momento in cui abbiamo subito il gol loro l’hanno messa sui duelli e fisicità sporcando la partita. A quel punto dovevamo mantenere lucidità ma ci ...

SuperSportBlitz : #SerieA – Results: Lazio 4-0 Genoa Lecce 0-1 Roma Udinese 1-0 Bologna #SSFootball - goal : ? vs Sassuolo ? vs Torino ? vs Genoa ? vs Chievo ? vs Sampdoria ? vs Udinese ? vs Torino ? vs Sassuolo ? vs Bologna… - gazz_rossonera : Serie A – L’Udinese ritrova la vittoria, Bologna ko -