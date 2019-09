Tumori | nuova strategia per fermare il cancro dell’ovaio

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 29 settembre 2019) E’ il settimo tumore più comune nelle donne, e il suo nome fa paura. Anche perché fino ad ora i progressi della ricerca nella lotta al carcinoma dell’ovaio erano stati molto lenti. Dal Congresso della Società europea di oncologia medica in corso a Barcellona arriva ora una speranza per queste pazienti. In particolare, uno studio – presentato qui e pubblicato in contemporanea sul ‘New England Journal of Medicine ‘ – dimostra che il trattamento con niraparib (un Parp inibitore) ha ridotto del 38% il rischio di progressione della malattia o morte nelle pazienti rispetto al placebo. Lo studio Prima, sottolinea GSK in una nota, è un trial di Fase 3 randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo su niraparib come terapia di mantenimento in prima linea nelle donne con carcinoma ovarico che hanno risposto alla chemio a base di platino. In ...

